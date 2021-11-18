本报北京11月17日电 （记者李欣怡）外交部发言人赵立坚17日在例行记者会上答问时证实，经过多轮磋商，近日，中美双方本着相互尊重、对等互惠的原则就媒体签证问题达成三项共识，希望美方信守承诺，尽快将有关措施政策落实到位。

赵立坚说，中方高度重视媒体问题，一直尽最大努力为包括美国在内的外国记者在华依法依规报道提供协助、便利和服务。与此同时，对美方对中国驻美媒体的歧视性做法予以明确反对。经过多轮磋商，近日，双方本着相互尊重、对等互惠的原则达成三项共识：

一是双方相互保障在对方国家工作的现任常驻记者在严格遵守防疫政策和领事规定前提下可正常进出对方国家。

二是双方同意为对方国家记者颁发一年多次入境签证。美方承诺将立即启动国内程序解决中国记者签证停留期问题，中方则承诺在美方政策措施到位后，给予驻华美媒记者同等待遇。

三是双方将依法依规为符合申请要求的新任常驻记者对等审批签证。

赵立坚说，这一成果来之不易，符合双方媒体利益，值得珍惜。希望美方信守承诺，尽快将有关措施政策落实到位，同中方共同努力，为两国媒体在对方国家工作生活持续创造有利条件。

《 人民日报 》（ 2021年11月18日 02 版）

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