人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中俄“长江—伏尔加河”地方合作理事会双方主席视频会晤举行

王勇出席

2021年11月18日05:11 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京11月17日电  （记者杨迅）国务委员王勇同俄罗斯总统驻伏尔加河沿岸联邦区全权代表卡马罗夫17日举行中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会双方主席视频会晤。

　　王勇表示，在习近平主席同普京总统引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系高位运行并不断提质升级。“长江—伏尔加河”两地区合作稳中有进，经贸、投资、人文等领域合作克服疫情不利影响，保持良好势头。下阶段，两地区合作要聚焦落实好两国元首达成的重要共识，完善合作机制，深挖合作潜力，进一步加强交流交往，深化抗疫合作，优化营商环境，提升投融资合作水平，拓展绿色低碳、农业合作等新的增长点，打造人文合作新品牌，推动两地区合作走深走实、行稳致远，为新时代中俄关系发展和各领域合作不断增添新内涵。

　　卡马罗夫对中方为伏尔加河沿岸联邦区抗疫提供大力支持和无私帮助深表感谢，表示俄方愿同中方一道，推动两地区经贸投资、数字经济、人文交流、抗疫等领域合作交流取得更多务实成果。


　　《 人民日报 》（ 2021年11月18日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部