新华社北京11月17日电（记者温馨）国务委员王勇同俄罗斯总统驻伏尔加河沿岸联邦区全权代表卡马罗夫17日举行中国长江中上游地区和俄罗斯伏尔加河沿岸联邦区地方合作理事会双方主席视频会晤。

王勇表示，在习近平主席同普京总统引领下，中俄新时代全面战略协作伙伴关系高位运行并不断提质升级。“长江－伏尔加河”两地区合作稳中有进，经贸、投资、人文等领域合作克服疫情不利影响，保持良好势头。下阶段，两地区合作要聚焦落实好两国元首达成的重要共识，完善合作机制，深挖合作潜力，进一步加强交流交往，深化抗疫合作，优化营商环境，提升投融资合作水平，拓展绿色低碳、农业合作等新的增长点，打造人文合作新品牌，推动两地区合作走深走实、行稳致远，为新时代中俄关系发展和各领域合作不断增添新内涵。

卡马罗夫对中方为伏尔加河沿岸联邦区抗疫提供大力支持和无私帮助深表感谢，表示俄方愿同中方一道，推动两地区经贸投资、数字经济、人文交流、抗疫等领域合作交流取得更多务实成果。

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