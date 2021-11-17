与会嘉宾合影。主办方供图

人民网北京11月17日电 （记者符园园）11月16日，由中国社会科学院拉丁美洲研究所和西南财经大学承办、四川外国语大学协办的第十四届“中国-拉美企业家高峰会”独家分论坛——“中拉智库合作论坛”在北京成功举办。

本次论坛的主题是“助力中拉合作，智库肩负使命”，具体聚焦三方面内容：如何认识国际经贸规则重构对中拉经贸合作的机遇与挑战；如何通过“一带一路”夯实互联互通的中拉全球伙伴关系；中拉智库应当如何肩负助力中拉合作的使命。

中国社会科学院副院长王灵桂在主旨演讲中表示，可从加强中拉智库间的联合研究、促进中拉智库间成果转化、提升中拉智库间宣传能力、开展系统高效的社会服务、助力形式多样的公关外交方面激活中拉合作中的智库力量。

巴西前旅游部部长、清华大学教授亚历山德罗·特谢拉表示，随着中国与拉美国家经贸关系不断加深，了解中国市场的需求、政策并进一步更有针对性地推进中拉经贸合作越来越有必要。未来中拉需要在智库领域加强交流和知识共享，增加人员往来与政策沟通。

墨西哥国立自治大学北京代表处主任吉列尔莫·冈萨雷斯指出，中拉智库交流在促进中拉经贸关系、加强双边沟通理解方面发挥了重要作用，建议中拉加强智库合作，建立有效的知识传播和推广的渠道。此外，吉列尔莫建议双边智库还应加强在气候变化、性别平等等议题方面的合作。

中国社科院拉丁美洲研究所所长柴瑜表示，拉美是“一带一路”国际合作的重要参与方，实现发展是中拉双方面对的共同任务。智库不仅是国家软实力的载体，也是国家合作的平台。建设好中拉智库合作网络，加强双边沟通和联系，将为中拉关系发展带来新思路。

此外，中国社会科学院拉丁美洲研究所副所长袁东振研究员、深圳大学一带一路研究院院长陶一桃教授、中国外文局美洲传播中心李雅芳主任、西南财经大学全球金融战略实验室主任方明首席研究员、四川外国语大学张庆教授分别发言。

作为“中国-拉美企业家高峰会”的创新点之一，“中拉智库合作论坛”在北京设立独家分论坛，并在论坛主场进行直播。经过广泛、深入的讨论，会议上发布了《中拉智库共识》。

据悉，“中国-拉美企业家高峰会”于11月16日至17日在重庆以线上线下相结合方式举办。

(责编：刘洁妍、常红)