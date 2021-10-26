人民网大马士革10月26日电 （记者薛丹）当地时间10月25日，在黎巴嫩南部黎以边境“蓝线”（联合国划定的黎巴嫩和以色列临时停火线）附近，中国第20批赴黎维和建筑工兵分队高标准完成了对军民合用的“VA-2”道路排水系统施工任务，受到当地政府、民众和友军的高度赞誉。

据悉，“VA-2”道路排水系统属于临时性军民融合工程任务，由联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令德尔科尔少将签署施工命令，中国建筑工兵分队承建，黎巴嫩政府军负责警戒防卫。此次任务的完成，既有利于联黎部队开展“蓝线”巡逻等战术行动，也解决了当地居民畜牧农作、排水不畅等问题，彰显了联黎部队、黎政府军与黎巴嫩人民3方之间良好的协作关系。

“由于施工地域路况复杂，且正好跨越黎巴嫩当地的旱季和雨季，工程难度比预估的增加了许多。”该分队平面建筑连连长朱鹏飞介绍，为了提高作业效率，分队官兵采取多点位轮班的作业方式展开施工，早出晚归、连续奋战。

施工地域紧邻黎以边境“蓝线”，周边红漆标示的雷区随处可见，施工危险系数大。由于长期雨水冲刷和车辆碾压，“VA-2”道路已出现多处塌陷，挖掘机和自卸车的作业区域十分狭窄。在部分施工地段，工程机械需要在近30度的斜坡上作业，这对操作手而言是很大的挑战。

施工期间，该分队共出动兵力420余人次，动用挖掘机、自卸车、吊车等装备80台次，土石作业600余方，修缮排水沟450余米，在40摄氏度的高温下日均作业约8小时。经过1个多月的连续奋战，分队官兵克服安全形势严峻、自然环境恶劣、路面材料短缺等困难，高标准完成排水系统修缮任务，比预定竣工时间提前20余天。

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