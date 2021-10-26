人民网昆山10月26日电 （谢莹）水是万物之源，需要全人类共同守护。在苏州昆山，一位来自法国的小伙子正在践行这份对人类家园的共同责任。

十月的昆山秋意渐起，然而每周都会有一个熟悉的身影出现在张浦镇诸天浦河道附近。蓝眼睛、金头发，身穿天蓝色河湖监督员马甲，手拎环保袋，还不时地停下来拍照并在随身携带的小本上认真记录着——他就是昆山首位“外籍河长”，来自法国的何诺。

何诺已经在中国生活了14年。4年前由于工作原因和对当地环境的喜爱，何诺选择定居在昆山，成为当地一家法资企业的高管。2019年12月，得知公司所在地张浦镇公开征集“民间河长”，他立刻报名并成功入围，经过一系列面试和培训，这位“外籍河长”正式上任，聘期3年。

牌子立河堤 职责记于心

“没想到我成了昆山第一个‘外籍河长’，当地政府还在岸边专门给我竖了一块中英双语的职责牌。”自推行河湖长制以来，江苏域内的河堤、湖堤上共竖起标明河湖长职责的公示牌近10万块。

河道是否有废弃物、河岸是否有杂物、河道水质是否被污染、沿岸是否存在非法排放……虽然“外籍河长”只是一份“业余工作”，但何诺巡河的时候没有半点马虎。一次例常巡河时，他发现岸边有堆积的铝屑，立刻拍照通过微信工作群向上汇报，当天废弃物就被及时清理干净。

在接受人民网采访时，何诺坦言“外籍河长的职责与其他民间河长并无二致，他也用同样的标准来要求自己”。每周至少一次的巡河工作，一次至少行走5公里。通常情况下，简单的问题由自己动手处理，遇到复杂棘手的问题就通知镇上的水利办分局。北起吴淞江，南至支浦江，这条全长5.5公里的诸天浦河道成为何诺在昆山最为熟悉的地方之一。每次巡查时，何诺或是早晨沿着管辖区域的河道步行去上班，或是利用午休时间去“遛个弯”，这项环保工作对何诺来说只是顺手的事。

保护环境 人人有责

何诺报名参加“民间河长”并非偶然。他来自法国东北部小城斯特拉斯堡。在他家门口不到20米的地方有一条小河。上高中的时候，他曾利用暑期做市政公益实习生。他回忆起第一次直观了解到排入河流的废物量竟如此巨大，意识到河流污染治理的重要性。从此，环保意识深深扎根于何诺心底，因此在听说有机会参加民间河长选拔的时候，他第一时间报了名。

在苏州，像何诺这样的“民间河长”还有很多。“企业河长”“媒体河长”“专家河长”“外籍河长”“邮递员河长”等多形式社会自发力量不胜枚举。在党中央、国务院作出全面推行河长制的重大决策部署五年后，江苏省健全省市县乡村五级河长体系，省委、省政府主要领导担任省级总河长，省委、省政府其他领导担任副总河长、20条流域性河道河长、14个重点湖泊湖长，5.7万名各级河长承担起治水责任，推动解决了一批河湖管护方面重点难点问题。随着河长制从全面建立到全面见效，江苏河湖面貌明显改观，生态系统逐步恢复，该省超过70%的重点河湖生态达到优良。

如今，苏州昆山已然成为这位外籍河长的第二个家，“我的同事、朋友还有家人都住在这条河流系统环境下，我想努力改善我们的居住环境，多做一些对社区有益的事情。地球是我们全人类的家园，保护地球人人有责。”何诺说道，“担任河长还能接触到社区里不同行业的人并运用所学的专业知识，这对我来说是件非常有意思的事。”不过，最令何诺欣喜的还是中国在近几年生态环境治理上取得的成就，垃圾分类更加普及、雾霾天气大量减少、河道里鱼鸟成群......

谈及未来规划，何诺表示不管继续做河长与否，他都将矢志不渝地从事环保事业。

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