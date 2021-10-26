人民网约翰内斯堡10月25日电 （闫韫明、闫骏花、林泽）日前，我刚果金维和工兵分队邀请联合国驻刚果（金）稳定特派团（简称联刚团）装备核查部门一行5人来到中国半岛营区，对装备核查工作进行指导。联刚团计划于11月中旬对我驻刚第25批维和工兵分队进行部署到位后的第一次装备核查。

联合国对任务区各国维和部队进行的装备核查，是对出兵国进行装备经济补偿的重要依据，一直以来都以严格、细致和全面为全面著称。它不仅要求各类装备和物资的性能和数质量情况保持完好，还要求各类人员具备良好的专业技能,各国维和部队对此都高度重视。

会上，联刚团装备核查部门详细向我维和分队介绍了装备核查的内容、标准、程序及要求，并对我维和工兵分队装备核查小组装备核查工作中存在的矛盾问题进行现场答疑。

据悉，10月初，在接到装备核查的通知后，面对工程作业任务密集、装备动用频繁、准备时间短等诸多困难，我维和工兵分队研究制定了装备核查方案、任务实施计划，并组织专项动员部署，组织人员对所有车辆机械、随车工具和配件、办公设备、物资器材等进行了维和保养和清点归类，确保核查顺利通过。

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