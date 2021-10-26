人民网大马士革10月25日电 （记者薛丹）近日，中国第20批赴黎维和医疗分队结合当地安全形势，与联黎部队的法国空中医疗后送队（AMET）开展空中医疗后送演练。

演练以附近友军排雷作业时被地雷炸伤导致全身多处开放性骨折为背景展开。接到请求救援信号后，维和医疗分队立即启动应急救援预案，按照相关救治流程，做好收治伤员准备。伤员到达后，医务人员按照各功能密切配合，立即检伤分类，判定伤情等级，给予心电监护、持续吸氧、建立静脉通道。因伤情危重，经专家紧急会诊后，按照联黎团标准作业程序，立即申请空中医疗后送，转诊至上级医院接受进一步救治。

空中医疗后送，因涡流、噪音、空间等特殊性，相比救护车辆，对伤员的生命稳定状态提出了更严格要求，直升机到达前，伤员需躺在特制担架上严格固定，覆盖保温毯，持续心电监护，建立两条静脉通道快速输液，在指定待机地域等候。直升机到达后，双方交接了后送文书，在对伤情重新评估、确认伤情稳定后，双方医务人员合力将伤员转运登机。

演练结束后，全体医疗人员对后送直升机进行参观，双方重点对空中医疗后送队的医疗值班制度、申请救治流程、救护小组配置、机舱内部布局、医疗仪器配置、人机协同训练等内容进行了深入交流。

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