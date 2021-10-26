人民网北京10月25日电 （记者曲颂）“一带一路”媒体智库暨青年对话会25日在南京举行。此次对话会由中国外文局、南京和平论坛组委会主办，中国外文局中东欧与中南亚传播中心（人民画报社）、当代中国与世界研究院、南京市人民政府新闻办公室、“一带一路”国际传播研究院承办。

中国外文局副局长陆彩荣，南京市委常委、宣传部部长陈勇出席本次活动并致开幕辞。中联部原副部长、中国前驻乌兹别克斯坦大使于洪君，中国社会科学院副院长王灵桂，俄中友协第一副主席、中国“友谊勋章”获得者加林娜·库利科娃，上海合作组织前副秘书长弗拉基米尔·波塔片科，全球化智库（CCG）理事长王辉耀等嘉宾发表主旨演讲。国内外主流媒体代表、智库专家学者、“一带一路”沿线国家青年代表等50余人围绕对话会主题“同心共克时艰 同行共创未来”进行了广泛而深入的探讨。

陆彩荣表示，在推动建设更加紧密的“一带一路”伙伴关系中，媒体、智库和青年将发挥更重要的作用。他提出三点建议：一要澄清谬误，凝心聚力。要深刻把握百年变局和世界经济发展大势，着眼于人类命运共同体和民生福祉的构建，勇于承担舆论引导责任，不断增进各国民众相互了解和互信。二要开放包容，互联互通。以平等互商达成共识，以建立机制促进交流，以责任共担推进合作，为共建“一带一路”搭建人文交流、文明交融的平台。三要传承历史，激扬青春。各国青年要加深对彼此国家历史文化的了解，加深对彼此人生追求的了解，互学互鉴，增进友谊。

陈勇指出，“一带一路”倡议提出八年来，南京与各国城市间的政策沟通范围不断拓展，设施联通水平日益提升，经贸和投资合作迈上新台阶，人文交流往来更加密切。进入新发展阶段，南京将深化与“一带一路”沿线各国媒体、智库、青年的交流与合作，积极开展媒体间对话，发挥智库作用，汇聚青年力量，促进各国民心相通，增添共同发展动力。

加林娜·库利科娃表示，出席本次活动的嘉宾不仅来自中俄两国，也来自“一带一路”沿线的其他国家。中国提出的“一带一路”倡议获得世界上诸多国家的支持，俄罗斯也是其中之一。俄罗斯需要稳定繁荣的中国，中国也需要强大成功的俄罗斯。俄中友好协会将继续发挥沟通纽带的作用，推动俄中两国友好交往，使两国人民永做好邻居、好朋友、好伙伴。

弗拉基米尔·波塔片科指出，“一带一路”建设需要大量的人才，而青年人是将“一带一路”倡议变为现实的重要力量。此外，国际组织、各国政府，还有中小企业、科研院所在“一带一路”建设中都发挥着关键作用。建议成立相关领域的联合会、联合研究所等，共同研究“一带一路”倡议实施过程中可能面临的文化交流问题及应对措施。

本次对话会上，中国外文局“一带一路”国际传播研究院、北京大学“一带一路”政策动态评估课题组联合发布了《“一带一路”政策动态评估报告》。

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