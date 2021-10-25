人民网北京10月25日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持今日例行记者会。记者会实录如下：

一、应东盟轮值主席国文莱苏丹哈桑纳尔邀请，国务院总理李克强将于10月26日至27日出席第24次中国—东盟领导人会议、第24次东盟与中日韩领导人会议和第16届东亚峰会。会议将以视频形式举行。

二、应卡塔尔副首相兼外交大臣穆罕默德邀请，国务委员兼外长王毅将于10月25日至26日访问卡塔尔。在多哈期间，王毅国务委员将会见阿富汗塔利班临时政府代表团。

三、应希腊外长登迪亚斯、塞尔维亚外长塞拉科维奇、阿尔巴尼亚外长扎奇卡、意大利外长迪马约邀请，国务委员兼外长王毅将于10月27日至29日访问希腊、塞尔维亚、阿尔巴尼亚和意大利。

总台央视记者：今天是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年的日子，请问中方如何评价这50年来的历程？

汪文斌：正如你刚才提到的那样，今天是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年的日子。新中国恢复在联合国合法席位，是世界上的一个大事件，也是联合国的一个大事件。这标志着占世界人口四分之一的中国人民从此重新走上联合国舞台。这对中国、对世界都具有重大而深远的意义。

今天上午，习近平主席在北京出席中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年纪念会议并发表重要讲话，回顾历史，总结新中国恢复联合国合法席位50年来对联合国事业和世界和平发展所作的积极贡献；展望未来，就加深同联合国合作、促进人类和平与发展、推动构建人类命运共同体提出中国主张、中国倡议，具有重大现实意义和深远历史影响，受到国际社会广泛关注，产生强烈反响。

习近平主席指出，50年来，中国人民始终发扬自强不息精神，在风云变幻中把握中国前进方向，书写了中国以及人类发展的壮阔史诗；始终同世界各国人民团结合作，维护国际公平正义，为世界和平与发展作出了重大贡献；始终维护联合国权威和地位，践行多边主义，中国同联合国合作日益深化。

习近平主席强调，当前，世界百年未有之大变局加速演进，和平发展进步力量不断增长。我们应该顺应历史大势，坚持合作、不搞对抗，坚持开放、不搞封闭，坚持互利共赢、不搞零和博弈，坚决反对一切形式的霸权主义和强权政治，坚决反对一切形式的单边主义和保护主义。

习近平主席指出，我们应该大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同为建设一个更加美好的世界提供正确理念指引；应该携手推动构建人类命运共同体，共同建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界；应该坚持互利共赢，共同推动经济社会发展更好造福人民；应该加强合作，共同应对人类面临的各种挑战和全球性问题；应该坚决维护联合国权威和地位，共同践行真正的多边主义。

站在新的历史起点，中国将坚持走和平发展之路，始终做世界和平的建设者；坚持走改革开放之路，始终做全球发展的贡献者；坚持走多边主义之路，始终做国际秩序的维护者，为实现世界永续和平发展，为推动构建人类命运共同体而不懈奋斗。

《人民日报》记者：你刚才发布了李克强总理出席东亚合作领导人系列会议的消息。中方如何看待当前的东亚合作？对此次系列会议有何期待？

汪文斌：东亚是全球最具活力、最富潜力的地区之一。当前东亚合作总体势头良好,以东盟为中心的东亚合作机制为促进各方对话合作、维护地区稳定发展发挥了重要作用。中方视东盟为周边外交的优先方向,一贯高度重视东亚区域合作。今年是中国东盟建立对话关系30周年，双方正努力推动战略伙伴关系提质升级、构建更为紧密的命运共同体，相信这将为东亚合作不断注入新动力。同时，地区疫情持续延宕，经济复苏不平衡，个别国家拉帮结派构筑小圈子，东亚合作面临更多复杂因素。

中方期待此次领导人系列会议凝聚共识，深化合作，共同维护东亚合作正确方向和地区繁荣稳定局面。一是提升区域应对公共卫生挑战能力。进一步巩固地区抗疫成果，深化疫苗合作，完善应急医疗物资储备。二是共促绿色复苏和可持续发展。对接疫后发展规划，推动产业链供应链协同、均衡、创新发展，加强有序能源转型合作，共同应对气候变化。三是巩固经济一体化势头。推动区域全面经济伙伴关系协定如期生效实施，尽早释放红利。四是维护地区和平稳定。坚持以东盟为中心的开放包容的区域合作架构，通过对话协商妥善处理地区热点敏感问题，反对制造分裂、损害地区和平稳定。

新华社记者：能否介绍王毅国务委员兼外长此次对卡塔尔访问并在多哈会见阿富汗塔利班临时政府代表团的目的和考虑？

汪文斌：卡塔尔是中东海湾地区重要国家，也是中国在中东海湾地区重要的能源、经贸合作伙伴，并在阿富汗等地区热点问题上有独特作用和影响。近年来，在习近平主席和塔米姆埃米尔亲自关心和战略引领下，中卡关系快速、深入推进，两国各领域合作成果丰硕，人文交流日益密切，在国际和地区事务中保持良好沟通协调。王毅国务委员兼外长此访将进一步推动落实两国元首就发展双边关系达成的重要共识，深化中卡政治互信，加强双方务实合作，推动中卡战略伙伴关系取得新进展。

今年8月以来，阿富汗局势发生根本性变化，阿富汗人民迎来自主掌握国家命运的历史性机遇。同时，阿富汗人民也面临不少困难和挑战，亟需外部支持。作为阿富汗的传统友好邻邦与合作伙伴，中方一贯主张通过对话接触，引导阿富汗局势良性发展，帮助阿富汗人民渡过难关。在此背景下，中方同阿富汗塔利班执政当局商定在多哈举行会面。这既是双方今年7月天津会晤等历史交往的延续，也是阿塔成立临时政府后双方的首次高层会晤。双方将借此机会，就阿富汗局势和共同关心的议题深入交换意见。

《中国日报》记者：能否介绍王毅国务委员兼外长访问希腊、塞尔维亚、阿尔巴尼亚和意大利的目的和考虑？

汪文斌：希腊、塞尔维亚、阿尔巴尼亚和意大利是中国在欧洲的重要合作伙伴。中国同四国传统友谊深厚，各领域合作密切，共建“一带一路”取得丰硕合作成果。王毅国务委员兼外长此次访问四国，充分体现了中方巩固同四国双边友好、深化中国-中东欧国家合作、推动中欧关系健康稳定发展的积极意愿。

访问期间，王毅国务委员兼外长将同各方进行深入沟通，弘扬传统友谊、深化务实合作、促进共同发展。中方愿同四国一道，在推动双边关系不断提升的同时，为中国—中东欧国家合作和中欧关系发展提供更大动力，为捍卫多边主义和国际公平正义注入更多正能量。

澎湃新闻记者：联合国秘书长古特雷斯近期表示，希二十国集团帮助募集资金确保新冠疫苗公平分配，疫苗民族主义和囤积疫苗置所有人于险境。据美国媒体报道，美国浪费的疫苗数量远超许多发展中国家的疫苗接种数量。美国疾病控制和预防中心数据显示，今年3月至9月，美国浪费了至少1510万剂新冠疫苗。中方对此有何评论？

汪文斌：我们注意到有关报道。中方始终认为，抗击疫情是各国的共同责任。疫苗研发和生产大国特别是有关发达国家应切实担起责任，摒弃“疫苗民族主义”，将对外提供疫苗承诺尽快落到实处，以实际行动提升新冠疫苗在发展中国家的可及性和可负担性，助力全球早日战胜疫情。

中方切实履行习近平主席关于把疫苗作为全球公共产品的宣示，已向100多个国家和国际组织提供了超过15亿剂疫苗，将努力全年对外提供20亿剂疫苗，并在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。中方将秉持人类卫生健康共同体理念，坚决反对“疫苗民族主义”，继续为推动疫苗公平分配作出中国贡献。

彭博社记者：美国国务院表示，10月22日“美国在台协会”与“台北经济文化代表处”以线上方式召开高级别代表会议，主题为提高台湾有意义地参加联合国公共卫生、环境及气候变化等领域活动的能力。外交部对此有何评论？

汪文斌：联合国是由主权国家组成的政府间国际组织。1971年通过的联大第2758号决议已从政治上、法律上和程序上彻底解决了中华人民共和国在联合国的代表权问题。联合国系统、各专门机构和联合国秘书处任何涉及台湾的事务均应遵循一个中国原则和联大第2758号决议。包括美国在内的联合国广大会员国均承认世界上只有一个中国、台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾地区参与国际组织活动必须按照一个中国原则处理。台湾当局企图挟洋自重拓展所谓“国际空间”，实质是谋求扩大“台独”分裂空间，必将以失败告终。

中方敦促美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，遵守联大第2758号决议，停止与台官方往来，停止发表不负责任的言论，不以任何形式向“台独”势力发出错误信号，不得纵容支持台湾当局扩大“台独”空间，不要做损害中美关系、破坏台海和平稳定的事。

中新社记者：10月25日是南部非洲发展共同体确立的“反制裁日”，多个非洲国家呼吁西方尽早解除对津巴布韦非法制裁。中方对此有何评价？

汪文斌：2019年第39届南部非洲发展共同体峰会将10月25日确定为“反制裁日”，呼吁美国等部分西方国家和组织解除对津巴布韦的非法制裁。今天是第三个“反制裁日”，我们注意到非洲国家再次发出正义的呼声，中方对此表示支持。

美国等西方国家对津巴布韦的无理制裁已经持续了20年，严重损害了津巴布韦发展经济和改善民生的能力，阻碍了南部非洲地区深化合作、实现共同发展的努力。据津巴布韦当地媒体估计，西方制裁给津方造成的经济损失超过400亿美元。

中方坚定支持津巴布韦反对外部干涉、走自主发展道路。我们再次郑重呼吁美国等个别国家和组织尽早解除对津巴布韦非法制裁，把心思放在帮助津方抗击疫情和恢复经济发展上去，为非洲的和平、发展多发挥建设性作用。

俄新社记者：今天早些时候，媒体报道称，苏丹总理被身份不明的军人软禁，多名内阁部长也被逮捕。中方对此有何评论？中方是否考虑关闭驻苏使馆？

汪文斌：中方关注苏丹局势最新发展，呼吁苏丹有关各方通过对话解决分歧，维护国家和平与稳定。

目前中国驻苏丹使馆运转正常。中方将继续密切关注苏丹局势发展，采取必要措施保障中国在苏机构和人员安全。

日本共同社记者：有消息称，中美两国同意年内举行元首视频会晤，目前有无可以提供的具体安排和细节？

汪文斌：这个问题我们此前已经回答过。我没有要进一步补充的消息。

《北京青年报》记者：据报道，22日，七国集团（G7）贸易部长举行线上会议并发表联合声明，声明称全球农业、太阳能、服装等行业存在由国家支持、针对脆弱群体和少数族裔的“强迫劳动”。中方对此有何评论？

汪文斌：一段时间以来，少数西方国家大肆散布所谓“强迫劳动”的谎言谣言，抹黑打压发展中国家，干涉别国内政，破坏国际产业链供应链稳定，干扰应对气候变化全球合作。这种打着人权幌子大搞政治操弄的行径注定不会得逞，也受到国际社会的普遍抵制和反对。

(责编：崔越、吴成良)