新华社北京10月25日电（记者王承昊、刘欢）1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府代表是中国在联合国的唯一合法代表。权威专家表示，联合国2758号决议体现了国际法权威，不容歪曲，不容挑战。任何无视国际关系基本准则，公然挑战国际社会一个中国原则的企图都绝不会得逞。

北京联合大学台湾研究院教授朱松岭表示，50年前的联合国2758号决议从政治、法律和程序上，彻底解决了整个中国在联合国的代表权问题。世界卫生组织、国际民航组织等作为主权国家组成的联合国专门机构，遵守联大决议，按照一个中国原则处理涉台问题。世界上只有一个中国，中华人民共和国政府是代表全中国的唯一合法政府，台湾是中国不可分割的一部分，这是公认的国际关系准则和国际社会普遍共识。

他指出，联合国是由主权国家组成的政府间国际组织，联合国大会作出的决议，其法律效力和地位不容置疑，应坚决维护联合国的权威和地位。世界各国应该维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

外交学院外交学与外事管理系副教授牛仲君表示，联合国有193个会员国，其普遍性、代表性和权威性毋庸置疑。2758号决议使占世界人口四分之一的中国人民从此重新走上联合国舞台，事实上也体现了联合国的权威性和代表性。2758号决议恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，包括安理会常任理事国的地位，这是历史赋予中国的权利。

对于民进党当局和部分西方政客罔顾台湾是中国一部分的事实与法理，歪曲攻击联合国大会2758号决议，牛仲君指出，这些人实际上是借着一般台湾民众不了解2758号决议通过的背景来混淆视听，本质上是企图否认台湾是中国一部分的事实，是对国际法的无知与蔑视。

中国社科院台湾研究所科研室副主任张华表示，中国在联合国的代表权，当然是包括台湾在内的全中国的代表权。台湾是中国的一部分，根本不存在其在联合国的所谓“代表权”问题。民进党当局炒作台湾“代表权”，公然蔑视国际关系基本准则，图谋制造“两个中国”“一中一台”，是赤裸裸的谋“独”挑衅。

朱松岭指出，世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，两岸同属一个中国的历史和法理事实，是永远无法改变的。妄图割裂国家主权的非法行径，无论在法理上或政治现实上都是行不通的，妄图挑战联合国大会决议，挑战国际社会奉行的一个中国原则，是注定要失败的。

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