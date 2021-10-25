新华社北京10月25日电（记者董雪）10月25日，国务委员兼外长王毅在第17届“北京－东京论坛”开幕式上发表视频致辞。

王毅说，习近平主席不久前应约同岸田文雄首相通话，双方一致同意以明年中日邦交正常化50周年为契机，推动构建契合新时代要求的中日关系。两国领导人的积极互动，为中日关系开辟新局点了题，明确了两国关系下步发展的大方向。

王毅强调，纪念中日邦交正常化50周年，最重要的就是重温邦交正常化的初心，恪守中日四个政治文件的精神，接续中日友好合作的使命，更清醒、更透彻地把握住两国关系发展的正确方向，进而更坚定、更有力地开辟下一个50年的发展前景。一是重塑互信，夯实两国关系的政治基础；二是升级合作，实现两国更高水平的互利互惠；三是管控分歧，为两国关系稳定发展减负排障；四是扩大交流，改善两国关系的社会环境；五是加强协作，赋予两国关系更为开阔的视野。

“北京－东京论坛”是两国间层次较高、规模较大的官民互动交流平台。本届论坛主题是“大变局下的中日关系及重塑国际合作——迈向邦交正常化50周年的思考”。

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