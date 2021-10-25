新华社喀土穆10月25日电（记者马意翀）苏丹过渡政府总理办公室25日发表声明说，总理哈姆杜克当天早些时候在其位于首都喀土穆的居所中“遭绑架”，并“被武装人员带往去向不明的地方”。

总理办公室在社交媒体发表声明说，“安全部队抓捕数名主权委员会成员以及部分政府部长和政界领袖”，并要求“苏丹军事领导人对政府总理人身安全承担一切责任”。

另据当地社交媒体传播的消息，担任苏丹主权委员会主席的军方代表布尔汉已宣布实施紧急状态。

苏丹过渡政府文化和新闻部稍早时候在社交媒体发表声明说，军方人员冲击了位于喀土穆的新闻广播大厦并已控制大厦内数名工作人员。

目前喀土穆当地网络与手机信号已被切断。电视画面显示，民众走上街头，情绪激动，有人点燃轮胎，并向一些设施投掷石块。很多人聚集在苏丹军方总指挥部，抗议拘押政府成员。

中国驻苏丹大使馆此前已经多次提醒在苏丹中国同胞与中资企业加强防范，注意安全。

苏丹政坛近期面临严重分歧。军方领导人要求改组政府内阁，而部分政府官员则指责军方计划夺取政权。苏丹过渡政府的支持者与亲军方的支持者分别于近日在首都举行示威游行活动。（参与记者王昊）

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