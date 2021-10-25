新华社首尔10月25日电 专访：中国为实现联合国理想作出巨大贡献——访联合国前秘书长潘基文

新华社记者陆睿 杜白羽 田明

联合国前秘书长潘基文日前在首尔接受新华社记者专访时表示，中华人民共和国恢复联合国合法席位是联合国历史上具有里程碑意义的事件。在过去50年间，中国为实现联合国理想作出了巨大贡献。

潘基文首先对中国恢复联合国合法席位50周年表示衷心祝贺。“中华人民共和国恢复联合国合法席位后，从规模上、组成上看，联合国方才成为一个世界性组织。”潘基文说。“过去50年里，中国不仅在促进本国政治经济发展方面取得卓越成就，也为世界发展与和平作出了巨大贡献，对此我深表感激。”

他指出，中国从一个贫穷的国家跃升为世界第二大经济体，成功让大量人口实现脱贫，为联合国千年发展目标和可持续发展目标的成功实施作出了显著贡献、发挥了关键作用。“中国国家主席习近平2015年访问联合国总部时，对制定可持续发展目标表示坚定支持，这成为联合国推进可持续发展目标的巨大推动力。”

潘基文认为，中国为联合国事业作出的最重要贡献之一当属展现出应对气候变化的强烈决心。他说，在《巴黎协定》谈判过程和交存《巴黎协定》批准文书方面，中国为各国做出表率，此外还承诺努力争取2060年前实现碳中和，向世界传递出令人鼓舞的信号。

当前，世界处于百年未有之大变局，新冠疫情给人类社会带来巨大冲击，世界面临气候变化、经济衰退等全球性挑战。在潘基文看来，最佳的应对方式是多边合作，而近年来国际局势中最突出的问题之一正是多边主义不断受到削弱。

他指出，如今全球在科技、通信、交通等方面不断经历变革式发展，在众多领域超越国境的合作至关重要。“我们同属人类社会，共栖同一个地球、共享同一个未来，多边合作不是哪一个国家能单独进行的，需要集体意愿和智慧，以及联合国所代表的共同目标意识。”

潘基文说，从这一点来看，中国领导人提出的推动构建人类命运共同体理念十分值得关注。“我们需要为了共同的和平与繁荣不断努力。”

潘基文说，中国正通过“一带一路”倡议、亚洲基础设施投资银行等帮助其他发展中国家，致力于做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，这与《联合国宪章》承载的理想相一致。“希望中国今后能继续与联合国保持密切合作，共同建设一个更加美好、安全、繁荣的世界。”

(责编：崔越、袁勃)