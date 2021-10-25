演出现场。图片来源：卢森堡文化中心供图

人民网布鲁塞尔10月24日电 （记者任彦）“遇见卢森堡”音乐会22日晚在卢森堡音乐学院礼堂举行，由此正式拉开“中国音乐之旅”系列活动的大幕。

旅欧华人艺术家和卢森堡本地艺术家一起为现场300多名音乐爱好者献上一场精彩的音乐盛宴。

“当因为语言隔阂而无法表达我们情感的时候，中国和卢森堡的音乐合奏帮助我们一起寻找到心灵的共鸣。”参演艺术家、卢森堡音乐学院大提琴教授克劳德·詹佩莱格里尼说，“这是一次非常奇妙的合作，我非常享受。”

音乐会由卢森堡中国文化中心和卢森堡音乐学院共同主办，以中国民族音乐为主题，通过“讲”“演”结合的方式全面展现中国传统民族音乐的魅力。礼堂外还设置了中国乐器图片展，为卢森堡民众展示箜篌、编钟等中国传统乐器。

卢森堡中国文化中心主任张晶表示，东西方音乐虽然表现形式不同，但音乐家用音乐传递美好、滋养心灵是共通的，希望卢森堡音乐爱好者能够感受到东方音乐的独特魅力，卢森堡中国文化中心将不断为本地观众呈现中国优秀传统文化精华和中华文化当代发展的最新成果。

“中国音乐之旅” 系列活动于线上线下同步进行，通过多种方式向卢森堡民众提供与中国音乐近距离接触及亲身体验的机会。

(责编：崔越、吴成良)