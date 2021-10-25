新华社平壤10月25日电（记者江亚平）为纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战71周年，中国驻朝鲜大使李进军及使馆外交官25日在平壤友谊塔举行祭扫仪式，向在抗美援朝战争中英勇牺牲的中国人民志愿军烈士敬献花篮，表达崇高敬意。

当天上午天气晴朗，友谊塔前气氛庄严肃穆。仪式开始时，朝鲜人民军军乐队演奏了中朝两国国歌。随后，以中国驻朝鲜大使馆名义敬献的花篮被庄重抬放至友谊塔基座前，花篮缎带上写着“中国人民志愿军烈士永垂不朽”。参加祭扫仪式的人员向志愿军烈士默哀致敬。

当天，朝方以朝鲜劳动党中央委员会、最高人民会议常任委员会、内阁，外务省、国防省、社会安全省、对外经济省、文化省，对外文化联络委员会、朝中友好协会，平壤市党委员会、人民委员会等单位的名义，向友谊塔敬献了花篮，表达朝方对志愿军烈士的哀悼和敬意。

中朝友谊塔建成于1959年，位于平壤牡丹峰区。塔身由1025块花岗岩和大理石砌成，象征中国人民志愿军1950年10月25日赴朝作战。

(责编：崔越、徐祥丽)