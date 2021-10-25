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乌兹别克斯坦总统选举投票结束，投票率超八成

2021年10月25日15:42 | 来源：人民网-国际频道
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人民网努尔苏丹10月25日电 （记者周翰博）塔什干消息：乌兹别克斯坦总统选举投票于当地时间10月24日8时开始，并按计划于当天20时结束。根据乌中央选举委员会的初步统计数据，已有超过1600万登记选民完成投票，投票率约为80.8%。

在当地时间24日晚22时举行的新闻发布会上，乌兹别克斯坦中央选举委员会主席尼扎姆霍贾耶夫对媒体表示，截至当天20时，乌境内所有投票点的投票工作已经结束。根据初步统计数据，超过1600万登记选民完成投票，投票率达到80.8%。境外投票点的统计数据将于25日下午公布。根据乌选举法有关投票率须超过33%的规定，本次选举合法有效。

据悉，共有5名候选人参与本次竞选，分别是自由民主党提名的现任总统米尔济约耶夫、“民族复兴”民主党提名的阿利舍尔·卡德罗夫、人民民主党提名的马克苏达·瓦里索娃、“公正”社会民主党提名的巴赫罗姆·阿卜杜哈里莫夫、生态党提名的纳尔祖洛·奥布洛穆拉多夫。

根据乌兹别克斯坦宪法，总统选举每5年举行一次，总统连任不得超过一届。在2016年12月举行的总统选举中，由自由民主党提名的候选人米尔济约耶夫取得胜利。

(责编：王禹蘅、吴成良)

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