新华社万象10月25日电 通讯：爱情美好，中老“姻缘”一路牵

新华社记者章建华

中老铁路建设硕果累累。以路为媒，中老两国青年才俊收获美妙爱情。

今年32岁的熊应豪是中铁二局中老铁路项目部一位部门负责人，体贴周到；老挝姑娘王妮今年27岁，2017年10月应聘到项目担任老挝语翻译，温柔细腻。

两个人的办公室相邻，工作中多有接触。“项目部在充分了解到两人各方面情况后，便为他们牵线，工作之余为他们创造更多沟通机会。”日前与记者说起当时的事，中铁二局中老铁路指挥部负责人黄宁树还是乐呵呵的。

2018年5月20日，熊应豪与王妮在工地举行了中老铁路项目首个跨国恋订婚仪式。双方家长与当地村长见证、新人互喂糯米饭、亲友团为新人结手绳……浓浓的老挝风俗引得同事们频频留影，村民们也纷纷前来祝福。

“没想到还能拿这个第一。”熊应豪如今还在老挝首都万象郊区的工地上忙碌。他说：“工程快结束了，各方面的事情很多，好想回家看看孩子呢。儿子11月满三岁，女儿9月底半岁，和孩子妈都在四川老家。因为疫情防控及工期原因，女儿出生到现在我也没回过家。眼看铁路马上要通车了，就想坐着火车回家，去看看只在手机上见过面的女儿。”

中老铁路2016年12月25日全线开工以来，各参建单位积极响应“一带一路”建设号召，大批中国青年才俊远离家乡，来到老挝投身铁路建设。工作期间，他们也书写了许多浪漫故事。

2020年2月，蒋聪调入中铁武汉电气化局中老铁路项目部。为解决语言不通的难题，蒋聪在老挝社交平台上发送了一则“老挝语言翻译”招聘信息。当时还在老挝国立大学读书的老挝姑娘库万一直在学校里自学中文，对中国文化十分感兴趣，还给自己起了个中文名“王茹”。得知蒋聪是来自中国的中老铁路建设者时，库万十分激动，既感激又敬佩。蒋聪也被这个活泼开朗的姑娘吸引。但因为疫情，刚萌生爱意的两人进行了一场长达7个月、相隔100多公里的异地恋。

刚开始，库万的父母觉得老挝与中国相隔太远，远嫁异国他乡后就很难相见，反对他俩恋爱。库万对父母说：“蒋聪参建的这条铁路通车后，3个小时就可以从老中边境到万象，异国互通根本不是难事！”

一番言谈，一条铁路，打消了库万父母的顾虑。他们不仅一改反对姿态，而且主动学起了中文。

2020年9月，蒋聪和库万登记结婚。如今，他俩有了可爱的宝宝。库万的父母就盼着老中铁路早日通车，“能陪着女儿女婿去中国逛逛，以后交通这么方便，也不愁见不到女儿和外孙了。”

佳音频传，佳话良多。有老挝姑娘到中国成了中国媳妇，也有中国建设者留在老挝成了老挝女婿。

中铁五局的袁志祥来自湖南，2017年大学毕业后就到中老铁路老挝段北端大山里的中铁五局纳堆拌和站当技术员，而后和老挝姑娘阿芬相识相恋。

袁志祥细心照顾阿芬，阿芬用“他对我好，再多的钱也买不到爱情”说服父母。当谈到最让自己感动的一件事时，阿芬说：“2018年，我被他邀请去参加项目部的中秋晚会。他突然拿起话筒大声唱了一首《征服》，当着好多人的面对我大声说‘阿芬，我爱你’，我当时就哭了！”

2019年，两人的第一个女儿在中国云南省勐腊县出生。袁志祥高兴地发了个朋友圈，并给女儿取名“袁思谊”，希望女儿记住中老友谊。

在所属项目部完成中老铁路建设任务后，袁志祥留在了老挝。“因为疫情，现在出入境不便，我刚好和家人在老挝多住一段时间，多了解这个国家。”他对记者说：“等火车通了，我想会有很多我们可以做的事。”

就在一周前，袁志祥和阿芬迎来了第二个女儿。

记者在电话里问他：“这个孩子准备叫什么名字呢？”

袁志祥喜不自禁：“就叫袁思安吧，希望疫情早点过去，中老国泰民安。”

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