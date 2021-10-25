新华社华盛顿10月24日电 专访：中国正在将自身发展经验惠及全球——访美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩

新华社记者兴越 杨士龙 胡友松

今年是中国恢复联合国合法席位50周年。长期研究中国发展的美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩日前在接受新华社记者专访时说，50年间，中国在多边外交舞台取得显著成就。作为世界第二大经济体，中国正在将自身发展经验惠及全球，成为全球公共产品的重要提供者。

库恩表示，中国50年来的外交工作是非常重要的探索，回顾这段历史有助于理解中国的发展，也有助于理解一个更加全球化、多极化的世界。他认为，恢复联合国合法席位不仅为中国参与国际事务、开展多边外交拓展了空间，也为传播中国理念、分享中国经验、发挥大国作用、履行大国责任提供了舞台。

库恩指出，中方提出的全球发展倡议是“主动作为”，为全球发展注入“积极的正能量”。他说，全球发展倡议建立在中国取得伟大成就的基础上，将中国的发展经验和愿景介绍给世界，其内涵丰富，规划了全球发展的蓝图，契合当今世界的迫切需要。

倡议中构建全球发展命运共同体的提议引起库恩关注。他说，全球发展命运共同体的重点是将发展作为优先事项，使世界更加平等、平衡，契合了各国特别是广大发展中国家的发展需要。

库恩积极评价中方承诺将继续做公共产品的提供者。他说，这一承诺向世界发出了新的信号，“相当了不起”。提供公共产品为全球提供了更广泛的公共利益，很多时候无关自身直接利益，因此对任何一个国家来说并非易事。

库恩指出，除了向各国捐赠、提供新冠疫苗外，多年来中国一直在“一带一路”倡议框架下助力发展中国家基础设施建设，派驻维和部队以实际行动支持联合国，这些都对维护世界稳定起到至关重要的作用。

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