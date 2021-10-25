新华社法兰克福10月24日电（记者沈忠浩）第73届法兰克福书展24日落下帷幕。这是新冠疫情暴发以来法兰克福书展首次在线下举行。自19日开幕以来，书展共吸引来自超过100个国家和地区的约7.4万名图书和出版业界人士和参观者。

据主办方介绍，去年法兰克福书展因疫情改为线上展览，今年由于疫情防控措施限制，本届书展总参观人数较2019年减少逾七成，参展商数量也由2019年的7400多家锐减至2000家左右。尽管如此，作为全球规模最大的出版行业展会，法兰克福书展今年恢复线下举行给国际出版业复苏带来希望。

本届法兰克福书展以“重新连接”为主题。法兰克福书展主席于尔根·博斯表示，本届书展标志着一个新的开始，虽然受疫情影响，但书展的举办效果超出了主办方预期，也反映了图书出版行业的韧性和创造力。“在展厅里，人们可以真正感受到重新相聚的喜悦。”

中国图书进出口（集团）有限公司组织51家中国出版单位，通过“中国出版”联合展台，将1000多种、近1500册精品出版物带到本届书展。中国外文局（中国国际出版集团）也携600余种精品图书和期刊亮相本次书展。

第74届法兰克福书展将于2022年10月19日至23日举行。

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