人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

第73届法兰克福书展落幕

2021年10月25日13:24 | 来源：新华网
小字号

新华社法兰克福10月24日电（记者沈忠浩）第73届法兰克福书展24日落下帷幕。这是新冠疫情暴发以来法兰克福书展首次在线下举行。自19日开幕以来，书展共吸引来自超过100个国家和地区的约7.4万名图书和出版业界人士和参观者。

据主办方介绍，去年法兰克福书展因疫情改为线上展览，今年由于疫情防控措施限制，本届书展总参观人数较2019年减少逾七成，参展商数量也由2019年的7400多家锐减至2000家左右。尽管如此，作为全球规模最大的出版行业展会，法兰克福书展今年恢复线下举行给国际出版业复苏带来希望。

本届法兰克福书展以“重新连接”为主题。法兰克福书展主席于尔根·博斯表示，本届书展标志着一个新的开始，虽然受疫情影响，但书展的举办效果超出了主办方预期，也反映了图书出版行业的韧性和创造力。“在展厅里，人们可以真正感受到重新相聚的喜悦。”

中国图书进出口（集团）有限公司组织51家中国出版单位，通过“中国出版”联合展台，将1000多种、近1500册精品出版物带到本届书展。中国外文局（中国国际出版集团）也携600余种精品图书和期刊亮相本次书展。

第74届法兰克福书展将于2022年10月19日至23日举行。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部