新华社西宁10月24日电 历时四天的“生态青海 助力冬奥”中东欧国家驻华使节大美青海行活动24日在西宁结束，斯洛伐克、克罗地亚、捷克、斯洛文尼亚、北马其顿、保加利亚、匈牙利、塞尔维亚、希腊9个中东欧国家驻华使节参加活动。

活动由国务院新闻办公室和中国-中东欧国家合作秘书处指导，国新办五洲传播中心、青海省人民政府外事办公室主办，以绿色发展、低碳生活方式赋能2022北京冬奥会为宗旨。中东欧国家驻华使节在西宁市民中心体验了冰壶、冰球、花样滑冰等冰上运动。

捷克驻华大使佟福德说：“当地政府为市民提供这么好的设施，开展冰上体育运动是一件非常不容易的事情，我表示祝贺。我为中国感到非常骄傲，尤其是北京成为全球唯一一座既举办过夏季奥运会又将举办冬奥会的城市。”

斯洛伐克驻华大使杜尚·贝拉说：“青海不仅有生态之美，也是冬季运动蓬勃发展的地方。在我的国家斯洛伐克，冬季运动非常受欢迎，在冬季运动方面，捷克共和国和斯洛文尼亚也很具有代表性，许多人都期待着即将到来的2022年北京冬奥会。”

外交部中国-中东欧国家合作事务特别代表霍玉珍大使表示，中国与中东欧国家体育资源丰厚且互补性强，希望双方进一步深化体育方面的交流合作。根据2021中国-中东欧国家合作北京活动计划，双方正在建设中国-中东欧国家体育协调平台。

在中国-中东欧国家合作框架下，国新办五洲传播中心将进一步开展体育领域的交流与合作，从2022年起，推出中国-中东欧国际马拉松等系列人文交流活动，搭建体育合作桥梁。

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