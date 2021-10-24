“童心筑梦探索太空”中俄航天主题儿童画展在中俄两国举行。活动主办方供图

人民网北京10月24日电 10月20日至25日，“童心筑梦探索太空”中俄航天主题儿童创意画网络征集活动线下画展在北京中国宋庆龄青少年科技文化交流中心和俄罗斯圣彼得堡天文馆同期举行。中国驻圣彼得堡总领事王文丽、中国驻俄罗斯大使馆公使衔参赞龚佳佳、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心副主任苏洪涛、北京俄罗斯文化中心主任卡西亚诺娃、圣彼得堡市政府外事委员会副主任卡布巴卡洛夫等两国各界人士以视频和书面形式向创意画展活动送上祝福。

中国宋庆龄青少年科技文化交流中心画展现场。活动主办方供图

俄罗斯圣彼得堡天文馆画展现场。 活动主办方供图

王文丽对本次活动的成功举办表示祝贺。她表示，中俄两国在航天领域都取得了举世瞩目的成就，开展了全方位的合作。孩子们用手中的画笔为两国航天合作送上祝福，相信孩子们的畅想一定会为两国航天合作增色添彩。

龚佳佳在致辞中表示，中俄两国都走过了航天探索的不平凡历程，相信通过两国少年儿童的积极参与和交流，两国未来将在航天领域携手取得更加骄人的成绩。

苏洪涛表示，俄罗斯是载人航天事业的先行者，中国载人航天事业也取得了举世瞩目的成就。希望通过本次活动，激发孩子们的想象力和创造力，把心中航天梦想以及对中俄航天事业的美好祝愿变成一幅幅美丽的图画，夯实两国友谊的基础。

卡西亚诺娃指出，儿童航天主题画展的举办具有重要的意义，它让两国孩子对彼此国家的航天事业有了进一步的了解，在孩子们心中埋下梦想的种子。希望越来越多的孩子和喜欢航空航天的年轻人加入到太空探索和中俄交流合作中来，让航天成果惠及更多人。

卡布巴卡洛夫在贺信中表示，神舟十三号载人飞船的成功发射是中国和世界航天领域又一重大历史事件。在此背景下举办儿童画展，打开了俄中青少年堪比浩瀚星河的想象力，必将助力两国航天事业开拓新篇章。

中国家长与儿童驻足观看画展。活动主办方供图

俄罗斯家长与儿童观看画展。活动主办方供图

为进一步激发中俄两国青少年探索太空的热情，增进民间交往，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、中央广播电视总台中俄头条客户端、莫斯科中国文化中心、北京俄罗斯文化中心、俄罗斯航天博物馆、俄罗斯圣彼得堡RADIO METRO FM102.4电台联合发起“童心筑梦探索太空”中俄航天主题儿童创意画网络征集活动，邀请两国少年儿童拿起手中的画笔，畅想浩瀚宇宙，共同祝愿两国在航天领域不断深化合作，实现互利共赢发展。在为期一个月的作品征集中，主办方共收到1300余幅两国少年儿童创作的精美画作。经专家的遴选，共计300幅优秀作品将在中俄两国线下展出。

(责编：高歌、吴成良)