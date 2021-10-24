人民网莫斯科10月23日电 （记者荣翌）10月21日，中俄文化艺术大学联盟第二届全体大会举行。来自北京语言大学、俄罗斯国立师范大学、克麦洛沃国立文化学院、苏里科夫国立艺术学院等十余所中俄高校代表以线下或线上的形式出席会议。

北京语言大学校长刘利在致辞中表示，围绕双方优势学科和合作需求，中俄高校间应建立定期联络机制。联盟成员间要加强联系，守望相助，进一步深化文化交流与合作，推动两国文化艺术领域人才培养、人文交流与科学研究。

克麦洛沃国立文化学院院长亚历山大·顺科夫表示，俄中高等教育合作是两国人文交流的重要环节，对于深化俄中新时代全面战略协作伙伴关系意义深远。在中俄科技创新年框架下，联盟成员密切协作很有必要。

圣彼得堡国立影视学院院长亚历山大·叶夫梅诺夫、莫斯科国立舞蹈学院院长列奥诺夫娜·康斯坦金诺夫娜通过视频致辞。

中俄文化艺术大学联盟第二届全体大会现场。北京语言大学供图

会议期间，中俄文化艺术大学联盟还举办了中俄高校文艺展演和系列讲座等活动。来自北京舞蹈学院、莫斯科国立舞蹈学院等十余所中俄高校学子以线下演出和线上直播相结合的形式表演各具特色的文艺节目。直播屏幕上，两国高校学子纷纷留言，表示演出为联盟成员师生隔空搭建了交流互鉴的平台，彰显了中俄两国文化的独特魅力。

中俄文化艺术大学联盟中俄高校文艺展演现场。北京语言大学供图

系列活动由中俄文化艺术大学联盟秘书处主办，北京语言大学承办。

中俄文化艺术大学联盟成立于2016年，旨在促进中俄人文交流和民心相通，加强两国高等教育合作。目前联盟成员包括中俄两国高校共33所。

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