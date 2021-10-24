天津霍元甲文武学校。人民网记者 周雨摄

人民网天津10月23日电 （记者周雨）霍元甲于1910年创办精武会。精武精神，即“爱国，修身，正义，助人”，历经百年，走向世界，为弘扬中华武术开启了新篇章。

“那时候我是职业运动员，获得了一些世界冠军。国家培养了我，我要给国家尽一份力。”谈起创办霍元甲文武学校的初衷，校长郎荣标一脸自豪。

霍元甲文武学校坐落于天津西青区精武镇，这里也是中国近代爱国武术家霍元甲的故乡。学校设有武术、散打、跆拳道等14个运动项目。自建校以来培养世界冠军10名、全国冠军300余名，是中国孕育武术精英的摇篮。

郎荣标表示，这里走出去的毕业生基本都会从事武术相关工作。“我们的学生有的通过高考进入各大高校体育专业；有的成为竞技体育人才，体操、跳水、武术队都有我们输送的人才；还有一部分拍电影、拍戏，在这个领域小有名气；还有的自己开道馆和武馆。”

霍元甲文武学校学生进行武术汇演。“ 中国有约”活动主办方供图

作为全国首家“涉外武术培训基地”，从2013年至今，学校连续承接来自50多个国家和地区的高级武术学员来校培训。同时也不断向海外的中国文化中心派遣武术教练，致力于推广中国武术文化。

来自美国的记者“大米”跟随武术学校的学生体验了一番中国功夫。“这些动作看起来很容易，其实跟着做会发现很难把握。”他说。

外籍记者学习简单武术动作。 “中国有约”活动主办方供图

霍元甲文武学校近年来出访了100多个国家和地区，足迹遍布五大洲。郎荣标说：“今天你们看的这出《武传奇之霍元甲》，我们从2014年开始打造，2015年开始正式公演，到现在演了500多场。”

至今，已有近30个国家和地区建立了70多个精武会，其衍生的精武文化超越种族、地域和国界，成为了中外交流的重要桥梁。

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