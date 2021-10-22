人民网阿布贾10月22日电（记者姜宣） 21日，由尼日利亚学者、中国研究中心主任查尔斯·奥努奈居为庆祝中国共产党成立100周年撰写的《中国共产党百年：非洲如何借鉴经验》新书推介会在阿布贾召开，中国驻尼日利亚大使崔建春、尼日利亚前常驻联合国副代表乌兹曼·萨尔基、前参议员谢胡·萨尼等百余人与会。

崔建春表示，今年是中国共产党成立100周年，奥努奈居先生新著以尼日利亚和非洲视角，解读剖析中国共产党百年发展之路，给非洲朋友了解中国、了解中国共产党提供了更宽视野，这再次证明尼学术界在理解中国、认识中国方面依然处于非洲领先地位。回顾中国共产党百年征程，就是回顾一部中国共产党带领人民团结一心、艰苦奋斗、勇攀高峰的奋斗史。中国共产党成功的秘诀在于紧紧团结和依靠人民，创造性继承发扬马克思主义，开创并坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，坚持崇高理想信念，坚持人民为中心发展理念，坚持从严治党，秉持全球视野。今年也是中尼建交50周年，两国关系未来发展机遇无限。中方愿与尼方加强发展战略对接，推动两国关系不断迈上新台阶。

萨尼表示，大多数非洲国家都从中国共产党的成功中吸取了很多经验。中国共产党的思想影响了我们的政党，对非洲人民的历史产生了巨大影响。

萨尔基高度赞扬了中国在共产党领导下取得的巨大发展成就，认为中国共产党始终将人民利益放在第一位，致力于推动国家包容性发展，将全国人民紧紧团结在一起，切实致力于解决国家发展面临的突出问题，不但实现自身发展，还提出“一带一路”倡议、搭建中非合作平台，为世界共同发展提供了新机遇。尼日利亚及非洲国家应切实学习借鉴中国共产党治国理政经验，找准适合自身的发展道路。

奥努奈居表示，中国共产党成立百年来，给中国带来了翻天覆地的变化，尼日利亚肯定可以从中国的经验中吸取许多经验。

该书于今年9月编写完成，共7个章节，从中国共产党成立壮大历程、领导中国现代化建设、壮大理论武器、推进改革开放、治理经验分享、习近平新时代中国特色社会主义思想、推动人类进步全球视野等方面，向读者呈现了一个全面、真实、立体的中国共产党形象。

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