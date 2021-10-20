新华社法兰克福10月20日电（记者沈忠浩）以“创新引领·绿色未来”为主题的第五届中德汽车大会日前在德国柏林市和中国长春市同步举行。中德双方百余名政商学界人士围绕智能网联汽车、汽车动力电池、汽车新材料和产业链合作等话题展开深入探讨。

中国驻德国大使吴恳在视频致辞中表示，尽管新冠疫情给世界经济带来冲击，但中德交流合作步伐并未停滞。汽车产业是德国经济的“名片”，中国是全球重要且具有成长性的汽车消费市场，两国合作如同汽车齿轮紧密咬合。

德国联邦议院副议长汉斯-彼得·弗里德里希指出，全球汽车业正经历根本性结构变化，企业必须迎接挑战。德中在汽车领域优势互补，应加强合作。

与会嘉宾认为，疫情以来，中德两国携手合作，在维护全球供应链稳定、促进经济恢复等方面取得良好成果。在新一轮全球汽车变革中，中德两国应深挖合作潜力，利用各自优势，为全球提供更加优秀的新能源汽车产品和服务，实现共赢发展。

中德汽车大会始于2017年，由中国商务部投资促进事务局主办。下届大会将于2022年在柏林举行。（参与记者：张建）

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