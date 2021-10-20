新华社布加勒斯特10月20日电（记者林惠芬）罗马尼亚提名总理乔洛什组建的新内阁20日未能获得议会信任投票。

罗马尼亚议会参众两院联席会议当天对新内阁进行信任投票。新内阁以88票支持、184票反对未获得通过，距获通过所需的234张支持票相差甚远。

乔洛什在议会投票后对媒体表示，罗马尼亚当前需要一个有担当和勇气的政府，以出台政策应对新冠疫情和能源涨价危机。他指责议会否决新内阁是不负责任之举。

罗议会这一投票结果表明该国执政危机还将继续下去，总统约翰尼斯将与议会各政党就新总理人选进行再次磋商并宣布提名。

罗马尼亚去年12月举行议会换届选举，国家自由党、拯救罗马尼亚联盟、匈牙利族民主联盟组成克楚任总理的执政联盟。今年9月上旬，拯救罗马尼亚联盟退出执政联盟，并强调该党留在执政联盟内的条件是克楚辞职，遭到国家自由党和克楚本人拒绝。在拯救罗马尼亚联盟的支持下，社会民主党9月底向议会提交对克楚政府的不信任案。

本月5日，罗马尼亚议会以多数赞成票通过对克楚政府的不信任案，执政不到10个月的克楚政府下台。11日，总统约翰尼斯提名乔洛什出任总理，授权其尽快完成组阁。

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