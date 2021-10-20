新华社北京10月20日电（记者董雪）第十七届“北京－东京论坛”中日关系舆论调查结果20日以在线方式在北京、东京同时发布。调查显示，两国公众受访者对对方国家认知与2020年保持基本稳定，高度认同两国关系的重要性，对两国在地区合作以及应对全球性挑战的原则与议题关切上表现出高度一致性。

根据调查结果，70.9%的中方公众受访者认为中日关系“重要（或比较重要）”，66.4%的日方公众受访者持同样观点。两国互为重要邻国及主要贸易伙伴、对地区和平与发展具有重要作用，是两国公众受访者看重两国关系的重要理由。

两国公众受访者在加强双方协调、应对地区事务及全球性挑战的原则和议题关切上表现出高度一致性。82.1%的中国公众受访者和76.2%的日本公众受访者认为后疫情时代应更加重视国际合作；87.5%的中国公众受访者、72.4%的日本公众受访者肯定自由贸易、开放秩序和多边主义对世界经济的重要性，54.6%的中国公众受访者、53.8%的日本公众受访者均认为应当坚持和平共处理念。

调查也显示，历史、领土与安全等问题对中日关系深层的心理影响仍然突出。80.6%的中国公众受访者和56.4%的日本公众受访者都认为历史问题是中日关系的大问题，62.4%的中国公众受访者和56.7%的日本公众受访者将领土争端视为阻碍中日关系发展的最主要问题。

从调查结果看，中美关系波动起伏影响中日关系发展的一面愈发凸显。超过六成的中国公众受访者和超过五成的日本受访者认为有坏影响。关于应对之道，两国公众最多的选择都是“把中美博弈影响控制在最小范围，促进中日合作”。过半日本公众受访者希望“不站队”，大幅超过选择“更重视美国”的比例。

关于民间交流对改善关系的重要性，70%的中国公众受访者、50.9%的日本公众受访者认为民间交流对促进中日关系重要。89.7%的中国公众受访者和95.9%的日本公众受访者通过本国大众传媒获得关于对方国家和两国关系的信息，而关于本国媒体对改善两国关系、促进两国民众相互理解的贡献，83.7%的中国受访者持肯定态度，日本的这一比例为19.6%。

此次调查由中国外文局和日本言论NPO共同实施。作为“北京－东京论坛”的重要组成部分，中日关系同步舆论调查自2005年首次实施以来，已经成为反映中日两国民意、增进相互了解的重要途径，也为论坛提供了重要的民意参数和讨论话题。

(责编：苏缨翔、杨牧)