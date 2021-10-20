新华社莫斯科10月20日电（记者黄河）俄罗斯外交部长拉夫罗夫20日在莫斯科举行的阿富汗问题莫斯科模式磋商第三次会议上表示，建立一个阿富汗所有政治力量参与的包容性政府是实现阿国内稳定的必由之路。

拉夫罗夫在会议上发言说，俄方注意到阿富汗临时政府在稳定国内局势方面所做的努力。他同时指出，阿富汗局势目前还不稳定，包括“基地”组织和“伊斯兰国”在内的恐怖组织正准备利用这一点，继续在阿制造流血冲突和暴力恐怖袭击事件。他呼吁阿富汗塔利班履行承诺，防止任何人利用阿领土损害第三国利益。

拉夫罗夫表示，国际社会应向阿富汗提供人道主义和经济援助，联合国应在这方面发挥中心协调作用。西方国家需在应对阿富汗难民问题上采取负责任态度，因为正是西方力量在阿富汗的长期存在造成了该国的严峻形势。

拉夫罗夫还表示，俄罗斯将积极借助联合国等多边机制参与解决阿富汗问题。俄方将在近期向阿富汗提供新一批人道主义援助。

阿富汗问题莫斯科模式磋商第三次会议20日在莫斯科举行，来自10个地区国家的代表出席会议，阿富汗代表团由阿临时政府代理副总理阿卜杜勒·萨拉姆·哈纳菲率领。

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