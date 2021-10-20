人民网伊斯兰堡10月20日电 （记者程是颉）20日，中国工商银行卡拉奇分行举办人民币跨境支付系统（CIPS）网络研讨会。巴基斯坦国家银行资金业务部主任赛义德·阿里·拉扎，中国驻巴大使馆经商公参谢国祥出席活动。

研讨会详细介绍了人民币跨境支付系统目前在全球的发展情况及未来展望，介绍了系统在便捷性和效率方面的显著优势，以及如何在中巴经济走廊建设进一步推进的基础上，为两国间投资和贸易往来做好金融基础设施服务。

拉扎表示，通过在巴基斯坦开展人民币清算结算业务，人民币跨境支付系统为两国企业和金融机构提供了便利，促进了中巴两国贸易繁荣发展。谢国祥表示，在巴基斯坦金融监管机构的大力推动下，人民币跨境支付系统顺利运行，对人民币国际化进程做出重要贡献。期待在中巴经济走廊建设推动下，两国人民币结算双边贸易规模继续扩大。

本次研讨会上，巴基斯坦多家企业和本地银行的国际金融主管和技术专家参加，并踊跃提问。研讨会后，各方还将就具体技术问题进行进一步交流。研讨会促进了当地银行进一步了解跨境人民币清算业务，增强了巴基斯坦使用人民币进行贸易结算的信心进一步增强，加快了巴基斯坦人民币国际化进程。

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