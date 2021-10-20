人民网长沙10月20日电 博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛分论坛“和而不同，文明的多样性”于20日在长沙国际会议中心举行。在讨论文化传承与国际传播主题过程中，蓬勃发展的动态艺术形式成为对话嘉宾的热议话题。中国国际文化交流中心国际动态艺术研究院正式揭牌成立，日本前首相鸠山由纪夫发来视频祝贺。

随着数字影像与音频、计算机与网络、人工智能、物联网、虚拟现实与增强现实等新技术的广泛应用，各类新媒体动态艺术飞速发展，它们相互之间、与传统动态艺术、表演艺术乃至静态艺术之间的交互、融合，百花竞放，不仅促进了电影、动画、舞台、展演等艺术的进步，也形成了数字艺术、动画与视频游戏、电子竞技、沉浸式体验、大型公共装置等蓬勃发展的新产业、新业态。

动态艺术涵盖的主要艺术形式，运用数字化、信息化科技手段得以迅速传播与普及，特别是在代表未来的年轻一代之间，拥有了共同的“新艺术语言”，使人们更容易接触、体验、理解各类作品内容中所包含的文化信息，形成全球化的文化传播与交流平台。

现代动态艺术的发展，依靠优秀传统文化内容的支撑与滋养，而传统优秀文化中的神话、史诗、小说如《封神演义》《西游记》《格萨尔王》中大量的超现实内容，运用先进的动画、数字影像、虚拟现实技术，以电影、游戏、沉浸式体验等形式展现，具有独特优势。

分论坛上，中国国际文化交流中心国际动态艺术研究院正式揭牌，中国国际文化交流基金会同时设立动态艺术发展基金。国际动态艺术研究院院长、动态艺术发展基金管委会主任刘宁申介绍，该研究院和基金将以“促进我国动态艺术及产业发展，组织引领高层次的国际动态艺术交流，在当代国际新兴艺术领域传播中国价值观念、弘扬传统优秀文化”为宗旨，筹备创办国际民族动态艺术节、“一带一路”民族电影节、国际电竞及休闲游戏嘉年华，逐步积累筹建国际动态艺术博物馆、国际动态艺术知识产权及产品交易平台。

(责编：苏缨翔、刘慧)