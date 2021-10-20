人民网联合国10月19日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国代表张军19日在安理会中东巴勒斯坦问题公开辩论会上敦促，以色列必须遵守联合国有关决议，停止扩建定居点等破坏“两国方案”前景的行动。中方呼吁国际社会要加大对加沙重建的支持力度，缓和巴以紧张局势，恢复民众正常生活。

张军说，中方对巴勒斯坦被占领土的人道局势严重关切。加沙冲突过去近5个月，巴勒斯坦被占领土的安全和人道局势依然严峻。在加沙地带，5月冲突损毁大量公共设施和平民住房，使原本严峻的经济和人道形势雪上加霜。11万流离失所的加沙民众中，至今仍有8250人未能返回家园。加沙恢复与重建中国常驻联合国代表张军19日表示，希望巴勒斯坦和以色列以近期高层接触为契机，持续积累势头，逐步重建互信，早日重启平等对话。来得越迟，受冲突影响民众的苦难就越深重。卡塔尔与联合国合作发放现金救助，联合国近东巴勒斯坦难民救济工程处克服困难开展工作，缓解了当地民众的困境，中方对此表示赞赏。中方呼吁尽快启动加沙重建，恢复民众正常生活，国际社会要加大对加沙重建的支持力度。以色列应当进一步开放加沙有关口岸，为人道和重建物资进入加沙扫清障碍。

张军表示，中方强烈呼吁缓和紧张局势。在约旦河西岸，以色列的军警行动继续导致巴勒斯坦人伤亡，加剧巴以矛盾，升级紧张局势。以色列定居者暴力行为愈演愈烈，9月28日的定居者袭击导致多名巴勒斯坦人受伤，包括一名睡梦中的3岁儿童。以色列作为占领方必须履行国际人道法义务，保障被占领土的民众安全，彻查袭击事件，将责任人绳之以法。

张军强调，中方敦促以色列停止扩建定居点等破坏“两国方案”前景的行动。日前，以色列批准了在耶路撒冷吉瓦特哈马托斯定居点内的建设计划，谢赫贾拉等社区的巴勒斯坦居民依然面临被驱逐风险。定居点建设违反国际法，损害“两国方案”的前景。以色列必须遵守联合国有关决议，停止扩建定居点，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众。耶路撒冷宗教圣地历史形成的现状应得到维持和尊重。

张军指出，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于落实“两国方案”。两周前，巴勒斯坦常驻观察员在给安理会轮值主席的致函中表示，国际社会不应用危机管控取代巴勒斯坦问题的公正解决，中方对此完全赞同。只有实现“两国方案”，恢复巴勒斯坦人民的民族合法权利，才能打破暴力循环，实现巴勒斯坦和以色列比邻而居、和平共处。

张军表示，中方希望巴以双方以近期高层接触为契机，持续积累势头，逐步重建互信，早日重启平等对话。中方支持埃及等地区国家为促进巴人内部和解发挥重要作用，呼吁增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，赋予其在安全、财政等领域行使国家主权职能的权力。中方敦促有重要影响的国家秉持客观公正立场，避免在巴勒斯坦问题上偏袒一方和采取双重标准。安理会承担着维护国际和平与安全的首要责任，必须为解决巴以问题采取有力行动。中方欢迎巴以双方谈判代表来华直接谈判，同时呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会。

张军说，中方一直高度关注巴人道局势，以实际行动支持巴勒斯坦人民抗疫斗争，已多次向巴方提供紧急现汇、抗疫物资和疫苗等人道援助。

张军表示，作为巴勒斯坦的真诚朋友，中方支持巴勒斯坦争取民族权利的正义事业，支持建立以1967年边界为基础、以东耶路撒冷为首都、拥有完全主权、独立的巴勒斯坦国。中方将继续同国际社会各方一道，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、合理、公正解决。

(责编：苏缨翔、刘慧)