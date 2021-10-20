新华社柏林10月19日电（张雨花）德国联邦经济和能源部与德国联邦教研部日前发布《国际氢能项目资金资助指南》，以加快氢能经济发展并为德国氢能进口做好准备。到2024年底，德国政府将为此提供共计3.5亿欧元。

这份资助指南通过对工厂设施的投资资助，专门支持在欧盟以外国家的氢生产和加工，以及氢能的储存、运输和使用项目。此外，企业和研究机构也可以为相关研究项目、研究培训措施等提交资助申请。

具体来看，对于商业公司项目和申请人而言，通过申请可为每个项目获得最高1500万欧元的资助，研究和科学机构的每个项目申请资助最高为500万欧元。商业公司和研究机构之间的联合项目也有资格申请。

德国政府在去年6月推出《国家氢能战略》，计划投资90亿欧元促进氢的生产和使用，其中70亿欧元用于国内的氢能研发，另外20亿欧元在海外用于氢能项目，以期成为绿色氢能技术领域的全球领导者。长期来看，德国希望氢能可以成为其应对气候变化的脱碳战略的核心组成部分，在大量进口氢能的同时，把德国的氢能技术发展成为重要的出口核心业务。

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