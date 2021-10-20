新华社北京10月20日电 综合新华社驻外记者报道：美国、英国、澳大利亚日前宣布建立三边安全伙伴关系并计划开展核潜艇合作。多国人士认为，此举具有严重的核扩散风险，将加剧地区紧张局势，刺激军备竞赛，破坏地区和平稳定。

印度尼西亚外长蕾特诺19日同到访的马来西亚外长赛夫丁举行联合记者会。双方对澳大利亚在三边安全伙伴关系框架下发展核潜艇深表关切。蕾特诺说，双方认为，各方必须继续努力维护本地区和平与稳定，避免目前态势导致军备竞赛。

印尼国会负责防务和外交事务的第一委员会成员戴夫·拉克索诺此前在印尼国会发表的一份声明中说，美英澳核潜艇合作将对东盟地区安全和稳定产生影响，印尼国会要求政府立即采取外交应对措施。印尼不希望东盟因三边安全伙伴关系而分裂。

印度尼西亚大学国际法教授希克马汉托·朱瓦纳说，澳大利亚打造核潜艇舰队的计划很可能在地区内引发军备竞赛，东盟应反对该计划。美英澳核潜艇合作违反了《不扩散核武器条约》。

马来西亚总理伊斯迈尔此前在总理办公室的一份说明中表示，三边安全伙伴关系将加剧紧张局势，引发地区军备竞赛。

马来西亚政治学者李佩敏认为，三边安全伙伴关系将增加地区国家恐慌，可能导致地区军备竞赛，破坏地区稳定。李佩敏说，美国在很多问题上都持双重标准，在核不扩散方面也是如此。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒日前撰文表示，美国通过三边安全伙伴关系向澳大利亚提供核潜艇，将给周边地区带来新的战争危险。

据澳大利亚广播公司报道，基里巴斯总统马茂日前在接受采访时对澳大利亚发展核动力潜艇感到担忧。他认为，在任何与核相关的问题上，澳大利亚都应当事先同邻国商讨，否则将使整个地区面临风险。

越南外交学院副院长黄英俊在越南《世界与越南报》和《国际研究基金会》网站撰文说，三边安全伙伴关系有可能给本地区局势制造新的不稳定，带来负面影响。（参与记者：余谦梁、郝亚琳、朱炜、毛鹏飞、王丽丽、陶军）

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