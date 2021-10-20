新华社巴西利亚10月19日电专访：中国新冠疫苗在预防死亡、重症等方面非常出色——访巴西布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯

新华社记者卞卓丹

“包括科兴公司克尔来福疫苗在内的中国新冠疫苗在预防死亡和重症、降低住院率方面表现非常出色。在疫情大流行期间，我们想要的正是疫苗在遏制病毒严重危害即预防死亡和重症并降低住院率方面的实际效果。”巴西布坦坦研究所所长迪马斯·科瓦斯日前在接受新华社记者专访时说。

科瓦斯强调，对于疫情大流行期间研发并投入使用的疫苗，应该创建新的评价标准，来代替过分强调预防感染率的标准。科瓦斯在巴西抗疫一线亲历了引进疫苗、投放疫苗，目睹了各类疫苗性能、表现和作用，他说这一结论是建立在布坦坦研究所一年多来进行的一系列研究基础之上的。拥有120年历史的布坦坦研究所，是巴西最负盛名的科学中心之一。

对一些西方舆论在评价新冠疫苗时刻意突出预防感染率而轻视预防死亡和重症等标准的做法，科瓦斯并不认同。他指出，目前存在的以预防感染率为主要评价标准的规则，更适用于评价在流行期而非大流行期开发的疫苗，“而在抗击新冠的过程中，我们第一次在大流行期获得了疫苗”。

在采访中，科瓦斯以斩钉截铁并重复两次的方式强调：“在疫情大流行过程中，对疫苗性能而言，重要的恰恰是在预防死亡、重症和降低住院率方面。中国科兴疫苗在巴西的表现非常出色，因为它显著减少了住院人数，特别是在老年人和卫生专业人员中，这表明它是一款极为出色的疫苗。”

自2020年6月以来，布坦坦研究所与科兴公司开展了多项临床研究，其中最重要的是新冠疫苗Ⅲ期临床试验，评估了1万多名志愿者。科瓦斯介绍，科兴疫苗展示了其在预防死亡、重症等方面的出色性能。

另一项非常重要的新冠疫苗研究，是在圣保罗州的小城塞拉纳进行的。今年5月底公布的结果显示，与试验开始时的数据相比，全面接种完成后，当地新增有症状新冠病例数下降80%，住院人数下降86%，新增死亡病例数下降95%。科瓦斯说：“效果不仅体现在疫苗接种者人群，还同时体现在该城总人口中。这一研究结果表明，一旦成年人群接种了疫苗，未接种疫苗的人群也会受益，比如塞拉纳的儿童和青少年。”

安全性是大流行期疫苗性能、表现和作用的另一个重要评价标准。实际上，疫苗的副作用是接种人群最为核心的关切之一。对此，科瓦斯的评价是：“在巴西使用的所有疫苗中，科兴的克尔来福疫苗是最安全的。”

实际上，在大流行期评价疫苗的性能、表现和作用，还有一点也不容忽视，那便是疫苗的可获得性。科瓦斯告诉记者，2021年初布坦坦研究所通过科兴公司将克尔来福疫苗带到巴西。有赖于中国疫苗，巴西的国家免疫行动得以启动。“在抗击新冠大流行的初期，中国的疫苗发挥了重要作用，尤其是对60岁以上的老年人和医护人员等最脆弱的人群。”

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