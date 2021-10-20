新华社北京10月20日电 题：她，为何被众多中国人铭记？——纪念寒春诞辰100周年研讨会速写

新华社记者孙楠

她，为何放弃美国优越的生活条件，20世纪40年代来到中国？

她，为何放弃了热爱的核物理研究，选择养起奶牛？

她，为何至今仍被众多中国人铭记？

10月19日上午，纪念寒春诞辰100周年研讨会在京举行。与会嘉宾回顾寒春的人生传奇，追忆她执着追求真理、坚持正义的崇高品格，感念她为中国革命、建设和改革开放事业作出的贡献。

图为研讨会现场。

出身于美国一个知识分子家庭，寒春是“曼哈顿计划”中少数的女科学家之一。

1945年，年轻的寒春因无法接受自己热爱的核物理研究被用作制造核武器而陷入迷茫。

“我母亲是来中国找出路的。”寒春的儿子阳和平在分享母亲的经历时说，“她非常痛苦，决定离开（美国）。”

在当时的男友、后来的丈夫阳早影响之下，寒春被中国的革命事业吸引，决定来到中国，看看中国发生的一切。

1949年4月，寒春到达延安。虽然物质条件很差，但是这里人人平等，所有人都充满干劲，满怀希望……这一切正符合寒春对理想世界的想象和渴望。

负责创建三边牧场，虽然气候寒冷、物资匮乏、条件艰苦，但寒春和阳早建设新生活的热情并没有被磨灭，简陋的工具变成救治奶牛的“神器”。为牧场设计制作风车、采购优质种牛精液和胚胎、设计通风保暖牛棚……此后，几经辗转，寒春和阳早把一生都投入到提升牛群品质、推动奶牛场机械化改良的事业中去。

20世纪80年代，寒春在中国农机院沙河农机试验站观察牛犊。

2001年，通过科学饲养，寒春和阳早把中国奶牛单产从年产奶量不足7000公斤提升到年产奶量9088公斤，个别甚至超过13000公斤，直接推动了中国奶牛业乃至整个乳业的迅猛发展。

“虽然刚来时父母没想过要在中国生活一辈子，但中国的革命、建设、改革发展太有魅力，就好像在追一部精彩的电视剧，停不下来。”阳和平说。

“将个人爱好和人民需要有机结合的同时，母亲也在一步步地从一位和平主义者转变为一位国际主义者和共产主义者。”阳和平介绍，工作之余，母亲致力于推动中美交流，通过亲身经历向美国人介绍中国，也让中国人更了解美国，增进两国人民的相互理解。

“在我这个出生于20世纪60年代的中国人心里，寒春、阳早的名字，是跟新中国和人类解放事业紧紧联系在一起的。”加拿大皇家学会院士赵月枝说，面对日益增多的全球性问题和不断上升的不稳定性不确定性，我们更加意识到寒春所代表的国际主义精神的现实意义和时代价值。

俄罗斯青年、北京大学留学生爱丽克斯认为，寒春是中国人民真正的朋友，将自己的一生贡献给中国。作为一名在中国生活与学习的留学生，愿意向寒春学习，在为中国发展发光发热的同时，以外国亲历者的身份，多分享、多交流，给世界展示真实、立体、全面的中国。

纪念活动主办单位中国人民对外友好协会会长林松添表示，纪念寒春，就是要缅怀她坚持正义、追求真理、向往和平，为了全人类的幸福事业终身奋斗的崇高品质，传承弘扬她的国际主义精神。

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