新华社比什凯克10月20日电 吉尔吉斯斯坦第一副总理科若舍夫和中国驻吉大使杜德文19日共同出席援吉首都比什凯克市沥青路面修复项目交接仪式。

杜德文高度评价中吉全面战略伙伴关系和两国共建“一带一路”合作成果，指出中方企业克服困难并采用先进技术，按期保质完成项目建设。项目将极大改善当地道路交通状况。中方将一如既往支持和帮助吉方发展经济，提升人民福祉。

科若舍夫和比什凯克市长朱努沙利耶夫分别发表讲话，高度评价中方企业和员工为项目所做工作。他们表示，该项目是吉中传统友谊重要见证和两国共建“一带一路”合作重要成果。吉方感谢中方长期以来为吉发展经济、抗击疫情等提供巨大支持和帮助，愿同中方进一步密切各领域合作，不断深化吉中友好关系。

杜德文与朱努沙利耶夫分别代表中吉政府签署了项目交接证书。

中国援吉首都道路修复项目由中国路桥公司及中铁二院工程集团有限责任公司和中铁二院（成都）咨询监理有限责任公司联合参与建设，修复比什凯克市23条街道，路段总长38公里。

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