新华社乌干达恩德培10月19日电（记者张改萍）中国政府援助的第二批新冠疫苗19日运抵乌干达。中国驻乌干达大使张利忠当天在乌干达国家药品库向乌方移交这批疫苗。

张利忠在致辞时说，当前中乌关系正处于历史上最好时期。18日是中乌建交59周年纪念日。中方援助的第二批新冠疫苗顺利落地，充分体现了中乌两国兄弟般的友谊。自新冠疫情发生以来，中乌互相支持、互相帮助，积极开展抗击疫情合作。

乌卫生部初级卫生保健国务部长玛格丽特·穆汉加对中国政府再次向乌方援助新冠疫苗表示感谢。她说，第一批中国疫苗已优先供教师接种，新一批中国疫苗的到来将有效提高乌民众接种率，进一步扩大接种范围，有助于乌经济恢复。

世卫组织驻乌干达代表沃尔德马里亚姆感谢中方在抗击新冠疫情方面为乌提供大量支持和帮助。他说，疫情发生以来，中国通过“新冠疫苗实施计划”向世界各国特别是非洲国家提供了大量疫苗援助，为世界抗疫发挥了重要作用。

今年7月31日，乌干达收到中国政府援助的第一批新冠疫苗。

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