新华社日内瓦10月19日电 专访：只有多边主义才能真正应对全球性挑战——访联合国日内瓦办事处总干事瓦罗瓦娅

新华社记者聂晓阳 陈俊侠

联合国日内瓦办事处总干事塔季扬娜·瓦罗瓦娅日前在接受新华社记者专访时表示，全球性问题必须通过全球性方案来解决，只有多边主义才能真正应对全球性挑战。

瓦罗瓦娅说，不能让个别国家把自己的意志强加于他国，而应各国共同协商，找到大家都能接受的方案。她强调说，当今的多边主义应该更具包容性。“只有建立广泛的伙伴关系并进行大量协商讨论，才能充分认识我们面临的全球性问题并找到最佳应对之道。”

谈及新冠疫情，瓦罗瓦娅表示，各国应对疫情的模式不尽相同，应总结经验、相互学习，更好地应对疫情并为今后类似的挑战做好准备。她说，疫情清楚地表明，人类在全球性挑战面前需要保持团结，践行多边主义合作应对。

“此次疫情发出了警示，我们的世界可能一夜间改变，类似危机随时可能再次发生，比如气候变化带来的威胁。在新的全球性危机来临前，我们必须放下成见，团结起来，共同努力。”她说。

瓦罗瓦娅表示，联合国与中国的关系不断发展，在许多方面开展了紧密合作。

瓦罗瓦娅对中国不断践行承诺、展现大国担当表示赞赏。她说，中国是全球事务的主要参与者之一，在实现联合国可持续发展目标过程中的作用至关重要。“过去十年来中国取得很大成功，可以向世界介绍自己的经验并帮助其他国家走上同样的发展之路。”

瓦罗瓦娅向记者展示了一张2017年中国向联合国日内瓦总部赠送的“盛世欢歌”景泰蓝瓶照片。她说，“盛世欢歌”瓶不但漂亮，而且颇具美好寓意。人类只有通过共同努力，才能创造更加美好的未来。

(责编：苏缨翔、杨牧)