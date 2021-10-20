人民网伦敦10月19日电 （记者许立群） 10月19日，中国生态环境部和中国驻英国使馆联合举办生物多样性和应对气候变化问题线上中外记者会。中国气候变化事务特使解振华、生态环境部副部长赵英民、中国驻英使馆大使郑泽光分别发表讲话，并回答记者提问。

郑泽光大使在讲话中首先简要介绍了中国在环保领域的理念、政策和取得的成效。

他说，中国高度重视保护生态、应对气变。自2012年中国共产党十八大以来，生态文明建设就同经济建设、政治建设、社会建设、文化建设一起被列为“五位一体”总体布局，成为中国共产党治国理政的重点并得到坚决贯彻落实。中国提出2030年、2060年“双碳”目标以及在保护生态方面出台的重大举措，已纳入国家发展总体规划。

中国的减排和环保努力正取得显著成效。经过长期努力，中国的生物多样性保护已取得显著成效。90%的陆地生态系统类型和71%的国家重点野生动植物得到有效保护。中国已提前超额完成2020年气候行动目标，截至2020年底碳强度比2005年降低约48.4%，非化石能源占一次能源消费比重达15.9%。中国已启动全球最大碳市场上线交易，正推进全球规模最大的核电建设，并在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设风电光伏基地项目，第一期装机容量约1亿千瓦的项目已开工。作为一个拥有14亿多人口、仍处工业化和城镇化进程中的发展中大国，中国要实现应对气变所提出的国家自主贡献目标实属不易，需要付出巨大努力，但中国人言必信、行必果，有充分的信心实现所承诺的目标。

同时，中国一直大力支持发展中国家应对气变，从非洲的气候遥感卫星、到东南亚的低碳示范区，再到小岛国的节能灯、纯电动车......。中国已在“一带一路”建设中发起绿色行动倡议，2020年可再生能源投资占中国在“一带一路”国家总投资比重由2019年的38%提升至57%。中国还宣布不再新建境外煤电项目，将继续大力支持发展中国家能源绿色低碳发展。

郑大使在讲话中还特别指出中英应加强在环保领域的合作。

他说，近日查尔斯王储殿下应邀在COP15领导人峰会上发表视频讲话，并同中国企业家举行高级别视频对话会。英国COP26候任主席夏尔马访华并同解特使进行深入交流。几天前，第七次中英能源对话成功举行。中英是在国际上有重要影响的国家，应该对人类发展进步有更大作为。

郑大使认为，中英两国在环保领域各具优势，务实合作潜力巨大。双方可加强在两个方面合作，第一是政策协调，第二是务实合作。

政策协调方面，双方目前的优先目标应是确保COP15第二阶段会议的工作和即将举行的COP26取得真正成功。双方应秉持相互尊重、互利共赢原则，聚焦合作、妥处分歧，推动两国关系走上健康稳定发展的正确轨道，为两国在应对气变、实现绿色发展等重大问题上的协调与合作营造有利的政治环境。

在务实合作领域，中英双方可拓展两国在绿色金融、绿色科技、海上风力、核能和潮汐发电等绿色能源、新能源汽车、碳捕捉和封存等领域的务实合作。鼓励两国企业在“一带一路”沿线国家开展三方合作。目前，电动汽车领域已取得一些进展，在伦敦街道上看到比亚迪的电动公交车和吉利的出租车。还有一些中国企业正参与英国汽车电池研发、风力发电等相关项目开放。

郑大使说，气候变化、生态恶化、新冠肺炎等全球性挑战再次告诉人们，人类只有一个地球，各国人民都是“地球村”的居民。唯有和平相处、团结合作，才能有效应对挑战，实现共同发展。

(责编：燕勐、刘慧)