新华社联合国10月20日电 “我一生中还没有见过任何一件事能引发如此巨大的欢呼浪潮。”巴基斯坦联合通讯社常驻联合国记者伊夫蒂哈尔·阿里对新华社记者如此追忆自己亲历的那个历史时刻。

50年前，联合国大会通过关于恢复中华人民共和国联合国合法席位的决议，他是亲历者，更是记录者，“世界也因此发生了根本改变”。

在联合国直击“国际风云”，这位老记者由衷感慨，中国带给世界“实实在在的帮助、友谊和繁荣”。

1971年10月25日，第26届联合国大会通过了关于中国代表权问题的第2758号决议。新华社发

快讯报喜讯

“多一个字都会耽误时效”

阿里说，随着年岁渐长，多少事已淡忘，但50年前那个夜晚总令他难以忘怀。

1971年10月25日晚，第26届联大以压倒性多数通过了第2758号决议，恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位，并立即结束了台湾当局非法窃据联合国席位的历史。

新中国恢复联合国合法席位并非一帆风顺。阿里清晰地记得，那一晚，博弈几乎持续到了投票前最后一刻，而当联大以压倒性多数通过这一决议时，会议厅顷刻间沸腾起来，还有代表禁不住纵情高歌，掌声、歌声、欢呼声汇合在一起，犹如波涛般澎湃，久久回荡。

“我亲眼目睹了时任坦桑尼亚常驻联合国代表萨利姆尽情舞蹈的一幕。”阿里回忆说，“第二天，萨利姆身着中山装在会议现场欢快舞蹈的照片出现在美国各大报纸上，留下了这段历史的宝贵见证。”

会议现场气氛深深感染着阿里。他深知记录历史一刻是他身为记者的职责所在。当年可没有电脑。他一路小跑进附近一间电讯室，用电报向巴基斯坦联合通讯社总部发回一条英文快讯，以最少的文字把“新中国来了”这个重大消息抢发出去，“多一个字都会耽误时效”。

巴基斯坦联合通讯社常驻联合国记者伊夫蒂哈尔·阿里早期照片。（受访者供图）

1971年11月11日，中华人民共和国代表团乘机抵达纽约肯尼迪国际机场，气氛再度掀起高潮。阿里本人也作为媒体记者见证了那一幕。

当时，和媒体记者一起早早等候在机场的，有联大第2758号决议提案国和其他国家驻联合国代表，有美国各界友好人士，还有很多华侨华人。许多人高举五星红旗，呼喊着欢迎口号，场面着实令人动容，给阿里留下深刻印象。

随后，在中国代表团下榻酒店前看到五星红旗高高升起时，阿里“真心为中国感到骄傲”。

1971年11月11日，来自美国各地的爱国华侨，手持中华人民共和国国旗和“热烈欢迎祖国代表团”的标语，聚集到纽约肯尼迪国际机场欢迎中国代表团。新华社发

中国带给世界

“帮助、友谊和繁荣”

阿里说，新中国恢复联合国合法席位对世界的意义“十分重大”。他深刻观察到，过去半个世纪以来，中国一直是《联合国宪章》宗旨和原则的坚定捍卫者，在全球治理方面发挥着重要的领导作用，对国际维和的贡献有目共睹。

他强调，中国真正支持第三世界国家，给联合国这个重要的多边机构带来了更响亮的支持发展中国家的声音。“中国一直坚持国际大事要由会员国共同协商决定。中国一直坚定倡导多边主义，一直是发展中国家的重要支持力量。”

巴基斯坦联合通讯社常驻联合国记者伊夫蒂哈尔·阿里（右）早期照片。图中左侧人物为联合国前秘书长科菲·安南。（受访者供图）

阿里由衷感慨，中国带给世界“实实在在的帮助、友谊和繁荣”。以中国对他的祖国巴基斯坦的支持为例，中巴经济走廊合作对巴基斯坦经济发展和人民福祉至关重要，当地一些昔日非常贫困的偏僻地区也由此发生了很大变化。

这位“巴铁”老记者一直对中国和中国人民怀有浓厚感情，也曾多次访问中国。在新中国恢复联合国合法席位50周年之际，他对新华社记者吐露了一个心愿：“我希望有机会再去看看今天的中国，再次印证一下50年前国际社会作出的明智抉择。”

(责编：王禹蘅、刘叶婷)