新华社莫斯科10月19日电 （国际观察）俄强硬反制北约 双方关系深陷“冰河时代”

新华社记者李奥

俄罗斯外长拉夫罗夫19日表示，俄方认为北约应该率先采取措施改善双边关系。此前一日，俄罗斯宣布将暂停俄驻北约及北约驻俄相关机构的工作，此举是对北约月初驱逐俄方外交官的回应。

此间分析人士指出，双方关系本身缺少实质内容，再加上北约长期对俄持消极立场，尤其是近期的不友好举动，让俄方做出了暂停交往的强硬回击。俄罗斯与北约不睦的关系或将长期“冰冻”。

俄方坚决反制

拉夫罗夫18日在莫斯科举行的记者招待会上宣布，俄从11月1日起将暂停俄常驻北约代表处的工作。同时，俄将暂停北约驻莫斯科军事联络处的活动。拉夫罗夫还宣布，终止设在比利时驻俄大使馆的北约驻莫斯科信息处的活动。拉夫罗夫说，此举是对北约行动的回应。北约决定驱逐俄外交官说明其对与俄平等对话和共同工作不感兴趣。

本月6日，北约宣布，已撤销8名俄常驻北约代表团成员的常驻资格，并削减俄代表团人员数量至10人。北约秘书长斯托尔滕贝格7日说，北约此次驱逐8名俄常驻北约代表团成员，是因为他们从事间谍活动。

俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会主席斯卢茨基18日对媒体表示，俄方的举动是对北约无理驱逐俄外交官的充分回应。斯卢茨基认为，北约正在对俄采取明确的对抗性立场。在这种情况下，俄方无法“继续假装认为，俄方与北约的关系今后仍然具有任何前景”。

俄罗斯联邦委员会（议会上院）副主席科萨切夫18日通过其社交媒体账号表示，斯托尔滕贝格近期曾表态有意愿维持与俄方协作，但是北约却采取了相关行动破坏与俄方的主要联系渠道。他说，俄方认为与北约无法谈判，北约无法在平等条件下与任何国家维持关系。

关系跌至新低

近年来，北约与俄罗斯关系持续走低。北约2015年对俄常驻北约代表团人数设定30人上限。2018年，北约撤销俄常驻北约代表团7名成员的资格，拒绝3名俄外交人员常驻北约的申请，将俄代表团人数从30人减为20人。

拉夫罗夫19日表示，俄方从未刻意恶化与北约、欧盟、西方以及其他地区任何一个国家的关系，俄方认为北约应该率先采取行动改善与俄罗斯的关系。

俄罗斯《国防》杂志主编科罗特琴科18日表示，北约采取的反俄政策不仅体现在其军事演习和实际行动当中，也体现在其驱逐俄方外交官的决定之中。他认为，俄方的决定是局势发展的自然过程，北约若想要改善与俄方关系，应率先相向而行。

分析人士认为，俄方的最新决定使俄罗斯和北约的官方关系与真实现状保持一致。俄联邦委员会（议会上院）委员阿列克谢·普什科夫表示，这是因北约自身过错而导致的唯一有可能的情况。

俄高等经济学院欧洲和国际综合研究中心副主任卡申指出，莫斯科方面迈出了“象征性的重要一步”，“俄罗斯与北约的接触多年来一直在退化，因此，现在的联络渠道没有实际意义”。

“冰河时代”或将延长

分析人士指出，北约即将举行国防部长会议，俄罗斯选择在此时做出这一决定，将让对俄关系成为此次北约防长会上的主要议题之一。在此问题上，只要北约不放弃威慑俄罗斯的道路，双方今后的互动和对话将很难进行。

北约发言人瓦娜·伦杰斯库表示，“北约对俄罗斯的政策始终如一。我们加强了对俄罗斯侵略性行动的威慑和防御，同时我们仍然对对话持开放态度”。

德国外交部长马斯对俄罗斯的决定表达了担忧。他表示，北约与俄罗斯的关系僵局已经持续了一段时间，而俄方最新举动将会“延长冰河时代”。

与此同时，美国国防部长奥斯汀18日到访黑海地区，陆续对格鲁吉亚、乌克兰和罗马尼亚三国进行访问。奥斯汀此举被舆论认为旨在向应对“俄罗斯威胁”的行动表示支持。

分析人士指出，此轮外交冲突，是俄罗斯与北约之间矛盾持续累积的结果。鉴于双方之间的结构性矛盾难以化解，双边关系发生实质性改善的可能性不大。

英国《金融时报》19日刊文说，俄罗斯与北约的关系，已经降至冷战以来的最低点。（参与记者：李骥志）

(责编：王禹蘅、刘叶婷)