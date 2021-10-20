新华社北京10月20日电 综述：欧洲多国新冠疫情显著反弹

新华社记者

随着流感等疾病多发的冬季来临，近日欧洲多国新冠疫情显著反弹。当地专家认为，疫情反弹与季节性因素、疫苗接种率不高、疫苗效力随时间推移可能下降、疫情防控措施放宽等有关。

疫情反弹

英国政府19日公布的新冠数据显示，该国日增确诊病例已连续7天超过4万例。19日新增确诊病例43738例，累计确诊8541192例；新增死亡病例223例，这是自今年3月9日以来的最高数字，累计死亡138852例。世界卫生组织19日公布的数据显示，在过去24小时，英国成为全球单日新增病例数最多的国家。

从9月下旬起，罗马尼亚单日新增新冠确诊病例数保持高位。19日的官方数据显示，过去24小时罗新增确诊病例18863例，累计确诊1486264例；新增死亡病例574例，累计死亡42616例；目前有住院病人19730例，其中重症病例1805例。当天新增确诊病例数、新增死亡病例数和现有重症病例数均创下疫情暴发以来新高。

随着疫情持续恶化，该国医疗体系面临前所未有的压力，重症床位连续多日告罄。罗卫生部代部长切凯·奥帝洛19日晚在国家电视台说，目前的疫情还未达峰，平台期远没有到来，卫生体系正面临巨大压力。

荷兰国家公共卫生与环境研究所19日发布的数据显示，过去一周，荷兰新增新冠确诊病例25751例，比此前一周猛增44%；新增死亡病例48例，新增入院病例385例，新增重症81例，上述数据比前一周均大幅上升。这些新增病例分布在荷兰各地和各个年龄组人群中。据世卫组织公布的最新数据，截至19日，荷兰累计确诊病例2047711例，累计死亡18248例。

多事之“冬”

目前英国12岁以上人群中近79%的人已完成全程新冠疫苗接种。然而英国利兹大学病毒学专家斯蒂芬·格里芬警告说，流感等疾病多发的冬季来临，疫苗预防感染的有效性可能会随时间推移而降低，最先接种新冠疫苗的老年人和临床弱势群体的免疫水平开始下降，确诊病例或将大幅增加。

英国疫苗接种与免疫联合委员会专家也警告说，英国确诊病例激增是人们生活行为方式的反映。现在很少人坚持戴口罩，自觉做检测的人数也值得“怀疑”，人们普遍认为生活已经恢复正常，而病毒仍在传播。英格兰首席医疗官克里斯·惠蒂等专家日前说，英国正面临“异常艰难”的冬天，英格兰国民保健署在与新冠、流感等做斗争时将面临艰难的几个月。

根据欧洲疾病预防与控制中心的统计，尽管罗马尼亚近来接种疫苗的人数明显增多，但罗完成全程疫苗接种人口占总人口比例仅为30.1%，不足欧盟67.8%平均水平的一半。罗官方信息显示，罗92%的新冠死亡病例没有接种疫苗。当地卫生专家认为，德尔塔毒株的快速传播性导致了病毒传播广泛，而疫苗接种率低则是重症病例数和死亡病例数居高不下的主要原因。

荷兰国家公共卫生与环境研究所认为，荷兰近期疫情反弹可能与该国9月放宽疫情防控措施和季节性因素有关。该机构说，大多数新入院患者未接种疫苗，而在重症监护病房救治的患者中未接种疫苗的比例高达80%。

积极应对

拉脱维亚总理卡林斯18日对媒体宣布，鉴于新冠病毒在该国传播迅速，自本月21日起至11月15日全国将实行“封城”政策。这是新冠疫情暴发以来该国实行的最严格防疫措施。拉脱维亚疾病预防与控制中心18日公布的数据显示，在截至17日的一周，该国每10万人中新冠感染病例数破千，几乎是先前最高峰时期的两倍。

目前，罗马尼亚已启动欧盟民事保护机制请求援助。罗内务部国务秘书兼紧急情况署署长阿拉法特日前介绍，多批重症病例已运至邻国匈牙利，匈牙利承诺可以为罗提供50个重症病例的救治。上周，罗从意大利获得5200剂单克隆抗体新冠治疗药品。德国还将向罗提供1.27万剂单克隆抗体药品。丹麦、法国、瑞士等国也将向罗提供制氧机、药品等援助。

英国首相约翰逊的发言人18日表示，唐宁街正在“密切关注”疫情数字，并表示“一直都知道即将到来的几个月将是具有挑战性的”。但这名发言人表示，目前英国的疫情“仍与此前政府预测模型大致相符”，尚未计划启动包括强制戴口罩等措施在内的《应对新冠疫情：秋冬计划》B计划，即疫情出现严重恶化时的后备计划。（执笔记者：罗国芳；参与记者：郭爽、林惠芬、王湘江、郭群）

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