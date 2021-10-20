虽然美国联邦政府在2020年春季就颁布了禁止驱逐房客的疫情救助法案，但新华社卫星新闻实验室的观测结果显示：相较2019年，美国城市中疑似无家可归者搭建的帐篷等临时居住设施面积增加了约4倍，部分地点增加了超过10倍。

这次观测主要集中在美国西海岸的大城市——洛杉矶、旧金山、奥克兰、圣荷西等，覆盖不同性质的街区或地点，如住宅区、海滩、公园，甚至高速公路中的绿地。

随着秋季到来、气温下降，以老年人、少数族裔以及低收入人群等为主的社会弱势群体将迎来艰难时刻：美国最高法院近期已取消了房东禁止驱逐的联邦禁令，州和地方的暂停驱逐令也将于今年晚些时候到期。

事实上，为了应对流浪者激增的局面，许多地方政府已通过多种手段驱赶街头露宿者。

美国第二大城市洛杉矶，距离繁华市中心步行不到10分钟的Skid Row是城内规模最大的贫民区，街头常年搭建有各色帐篷。在疫情暴发一年多后，该区域的帐篷更加拥挤。

通过社交媒体上发布的Skid Row地区影像可见，居住在帐篷里的人们，大多是少数族裔。

（视频截图来自Youtube博主Arthur Moore）

威尼斯海滩是洛杉矶海滨的一处著名景点，有大量高级公寓，聚集着包括好莱坞影星在内的中高收入人群。

海边人行道和停车场旁的帐篷、临时住所，从零星增加到连成一片，并且扩张到了停车场的另一侧。

（图片来源：AP PhotoMarcio Jose Sanchez）

随着无家可归者的增多和长期滞留，当地居民开始公开表达不满，攻击无家可归者，甚至点燃帐篷。

（视频截图来源：NBC）

（视频截图来源：FOX）

无家可归的退伍军人在路边和草坪扎营，无处接受护理、治疗和康复服务。

洛杉矶中心城区，即便是道路中间的一小块绿地也有增加的帐篷。

奥克兰，地处旧金山湾区东北部，是全美第六大都市区“旧金山-奥克兰”地区的心脏，也是美国西部交通运输体系的中心。这里错综复杂的高速路桥，成为众多无家可归者的栖身之地。

奥克兰880号州际公路旁的空地，2020年7月已经聚集了许多临时建筑。

在美国，许多人驾驶老旧轿车拖着简易“房车”流浪。奥克兰880号州际公路与阿拉米达大街路口附近的停车场就被这样的流浪者占据。这些“房车”不过是可以移动的铁皮房。

（视频截图来自Youtube博主Stranger Gives）

奥克兰880号州际公路与阿拉米达大街路口附近的另一处停车场，“房车”也明显增加。

奥克兰880号州际公路旁的一处绿地里，同样出现了帐篷和大量垃圾。

在紧邻硅谷的圣何塞市，当地新闻报道说，因失业无法负担高额房租而流落街头的无家可归者涌入这座城市，露宿在公园或绿地。

圣何塞机场跑道尽头，作为跑道缓冲区的一小块空地上，从2020年2月至今，新增近300顶帐篷、“房车”等。

在旧金山，市政府自2020年起推行一项“安全睡眠计划”，将建立数个帐篷安置点，以保持社交距离，避免疫情传播。据外媒报道，截至目前，该计划花费约1820万美元，仅购置了260顶帐篷，平均每顶帐篷投入7万美元。

通过卫星观测可见，许多政府建设的临时居住点，撤去了小型帐篷，盖了可容纳更多人的统一板房。

新冠疫情考验着每一个国家的执政者，考验着他们对于人民生命、健康、福祉的态度和保障能力。

美国，已经交出了答卷。

新华社图

(责编：王禹蘅、刘叶婷)