新华社伦敦10月19日电（记者郭爽）英国政府19日在其官网上公布“净零战略”，并表示该战略不仅代表环境转型，同时也代表了重要的经济变革。

根据这份“净零战略”，英国将在2030年前为绿色产业创造44万个就业岗位，并在2030年前释放多达900亿英镑的投资，以在2050年实现净零排放的目标。

英国政府当天说，“净零战略”制定了一项全面的经济计划，旨在支持英国企业和消费者向清洁能源和绿色技术过渡，例如通过投资可持续清洁能源来降低英国对化石燃料的依赖，降低未来价格高企和波动的风险，并加强能源安全。

英国政府还指出，在新资金的帮助下，该战略将支持英国发展绿色产业，并在最新的低碳技术方面获得竞争优势。

《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）将于10月31日在英国格拉斯哥开幕。英国政府指出，“净零战略”将作为英国在《巴黎协定》下第二个长期降低温室气体排放发展战略提交给《联合国气候变化框架公约》。但有批评人士指出，这份“净零战略”没有提供足够的政策来推进实现净零排放所需的转型。

英国修订的《气候变化法案》2019年6月生效，正式确立英国到2050年实现温室气体“净零排放”的目标。

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