人民网北京10月20日电 （记者张博岚）10月20日，由中国外文局和日本言论NPO共同实施的第十七届北京-东京论坛“中日关系舆论调查”结果以线上方式在北京、东京发布。中国外文局副局长兼总编辑高岸明对中日双方调查数据、调查基本情况和主要调查发现进行说明。日本言论NPO代表工藤泰志、北京零点有数数据科技股份有限公司国际关系与社会发展研究中心副总经理赵雷出席发布会。

2021年的调查结果显示，两国公众受访者对对方国家认知与去年保持基本稳定，高度认同两国关系的重要性，对两国在地区合作以及应对全球性挑战的原则与议题关切上表现出高度一致性。但是，历史、领土与安全等三大问题对中日关系深层的心理影响仍然突出，中美关系波动起伏影响中日关系的一面愈发凸显。

作为北京-东京论坛的重要组成部分，中日关系同步舆论调查自2005年首次实施以来每年一次，已经成为反映中日两国民意、增进相互了解的重要途径，也为论坛提供了重要的民意参数和讨论话题。第十七届北京-东京论坛“中日关系舆论调查”于2021年8月下旬至9月下旬在中日两国同步进行。中方调查继续由中国外文局当代中国与世界研究院组织、北京零点有数数据科技股份有限公司实施完成，日方调查继续由言论NPO组织实施。

“北京-东京论坛”自2005年以来已经举办十六届，是目前中日间规模最大、层次最高的公共交流平台之一。第十七届“北京-东京论坛”将于10月25日-26日，在北京、东京两地以线上线下相结合的形式举行。本次论坛的主题是“大变局下的中日关系及重塑国际合作——迈向邦交正常化50周年的思考”。来自中日两国的百名专家学者将围绕双边政治与外交、经贸、安全、媒体、国际合作、数字经济等议题开展讨论，为推动两国关系健康稳定发展凝聚共识。

(责编：燕勐、常红)