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法兰克福书展恢复线下举行

2021年10月20日14:47 | 来源：新华网
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　　新华社法兰克福10月19日电（记者沈忠浩 逯阳）第73届法兰克福书展19日开幕。本届书展以“重新连接”为主题，共吸引约80个国家和地区的2000家展商参展。

　　去年书展因新冠疫情改为线上展览，本届恢复线下举行。

　　德国联邦政府负责文化事务的国务部长莫妮卡·格鲁特斯在当晚开幕式上表示，疫情发生以来，阅读对滋养人类心灵的作用更加凸显。尽管国际图书出版业受到疫情冲击，但希望今年的书展能够呈现更多作家和出版商的成功故事。

　　法兰克福书展主席于尔根·博斯在当天的记者会上说，面对面交流互动的渴望将国际图书和出版业者重新带回法兰克福。然而，恢复实体书展并不意味着一切恢复正常，本届书展仍将区别于疫情前的情况。

　　据介绍，书展主办方采取了一系列疫情防控措施，包括限制每日参观人数，要求参观者提供疫苗接种、感染后康复或核酸检测阴性证明等。

　　德国书业协会主席卡琳·施密特-弗里德里希斯表示，疫情下保持社交距离并不意味着远离书籍，相反，人们应利用更多居家时间进行更多阅读。在充满挑战的时代，书籍可以为紧迫的问题提供解答，可以拓宽人们的视野，还可以给予人们勇气和希望。

　　法兰克福书展是全球规模最大的出版行业展会。本届书展将持续至24日，主办方在此期间还将围绕“我们希望如何生活？”组织多场讨论活动，话题涉及可持续发展、多样性、生活和工作、教育和数字化等。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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