新华社联合国10月19日电（记者王建刚）中国常驻联合国代表张军19日表示，希望巴勒斯坦和以色列以近期高层接触为契机，持续积累势头，逐步重建互信，早日重启平等对话。

张军在当天举行的安理会中东巴勒斯坦问题公开辩论会上表示，中方对巴勒斯坦被占领土的人道局势严重关切。加沙冲突过去近五个月，巴勒斯坦被占领土的安全和人道局势依然严峻。在加沙地带，冲突损毁大量公共设施和平民住房，使原本严峻的经济和人道形势雪上加霜。

他表示，中方呼吁尽快启动加沙重建，恢复民众正常生活，国际社会要加大对加沙重建的支持力度。以色列应当进一步开放加沙有关口岸，为人道和重建物资进入加沙扫清障碍。

张军强调，解决巴勒斯坦问题的根本出路在于落实“两国方案”。中方敦促以色列遵守联合国有关决议，停止扩建定居点，停止拆除巴勒斯坦民众房屋，停止驱逐巴勒斯坦民众。耶路撒冷宗教圣地历史形成的现状应得到维持和尊重。

他表示，中方支持埃及等地区国家为促进巴人内部和解发挥重要作用，呼吁增强巴勒斯坦民族权力机构的权威，赋予其在安全、财政等领域行使国家主权职能的权力。中方敦促有重要影响的国家秉持客观公正立场，避免在巴勒斯坦问题上偏袒一方和采取双重标准。中方欢迎巴以双方谈判代表来华直接谈判，同时呼吁举行由联合国主导、安理会常任理事国和中东和平进程各攸关方参与的国际和会。中方将继续同国际社会各方一道，推动巴勒斯坦问题早日实现全面、合理、公正解决。

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