新华社伦敦10月19日电（记者郭爽 许凤）中国生态环境部和中国驻英国使馆19日联合举办生物多样性和应对气候变化问题线上中外记者会。中方表示，即将在英国格拉斯哥召开的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）是《巴黎协定》进入实施阶段以来的第一次气候大会，中方对此次大会的成果抱有高度期待。

中国气候变化事务特使解振华、生态环境部副部长赵英民、中国驻英国大使郑泽光当天与中外记者在线交流时指出，中方将与国际社会一道，按照公开透明、广泛参与、缔约方驱动、协商一致的原则，共同推动大会取得成功，促进《巴黎协定》全面有效持续实施，构建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系。

中方期望，格拉斯哥大会一要把完成协定实施细则谈判、特别是完成第六条等实施细则核心遗留问题作为大会的重点任务；二要对发展中国家高度关切的资金、技术、能力等问题作出安排，均衡推进减缓、适应和支持方面的雄心；三要在COP26上突出“落实”，积极倡导各方切实落实目标，将目标转化为落实的政策、措施和具体行动。

解振华特使指出，当前，新冠疫情、气候变化、生物多样性丧失等全球性挑战叠加，维护多边主义、加强沟通协作的呼声更加强烈。在面临新挑战的同时，各国疫后经济复苏也为绿色低碳转型、全面落实《巴黎协定》带来新机遇。

赵英民强调，COP26应当发出坚定维护多边主义、尊重多边规则的强有力政治信号，落实《联合国气候变化框架公约》及其《巴黎协定》确立的共同但有区别的责任、公平和各自能力原则和“国家自主决定贡献”制度安排，在尊重不同国情的基础上为应对全球气候变化作出贡献。

郑泽光强调，设立新的环保目标应兼顾雄心和务实平衡，使全球环境治理体系更加公平合理。发达国家应聚焦兑现2015年在巴黎作出的承诺，大幅提升为发展中国家提供资金、技术、能力建设支持力度，兑现到2020年每年向发展中国家提供1000亿美元资金支持的承诺。

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