人民网讯 10月19日，以“互通互融 共享共赢”为主题的2021欧亚经济论坛智库分会国际研讨会以线上方式举行。本次智库分会由中国社会科学院俄罗斯东欧中亚研究所、陕西师范大学中亚研究所和欧亚经济论坛秘书处共同主办，来自中国、俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、格鲁吉亚、乌克兰等国的130余位政界、学界、企业界和新闻媒体代表出席会议。

中国社会科学院副院长姜辉、欧亚经济委员会一体化与宏观经济部部长谢尔盖·格拉济耶夫院士、陕西师范大学校长游旭群、白俄罗斯国家科学院第一副院长谢尔盖·齐日克院士在开幕式致辞。

姜辉指出，欧亚经济论坛自2005年创办以来，对欧亚各国加强经济合作，推动“一带一路”走深走实发挥了重要作用。2021欧亚经济论坛框架内首次举办智库分会，旨在充分发挥智库服务政府、服务社会的功能，为政府和企业间对话搭建高端平台，为促进欧亚地区实现繁荣发展积极提供智力支持。当前，新冠肺炎疫情对全球经济和欧亚各国发展带来挑战和不确定性。受单边主义和缺少新动能影响，全球经济发展将长期呈现出“K”型发展特征，一些国家实现增长，另外一些国家将长期处于停滞和衰退中。新形势下，欧亚国家经济复苏和增长具有一定脆弱性，加强欧亚地区经济合作具有必要性和紧迫性。建立开放包容的欧亚区域合作机制，将推动区域市场持续开放和深度融合、促进生产要素在地区层面实现有效配置，为欧亚地区在全球经济发展中获得自主性和提升影响力创造积极条件。

格拉济耶夫院士指出，最近30年中国经济实现稳定快速发展，依托高新技术发展，中国正在带动欧亚地区成为世界经济新的增长引擎。欧亚地区各多边机制具有非常密切的合作关系。发挥欧亚地区各类多边经济合作机制的潜力和优势，包括加强欧亚经济联盟和“一带一路”倡议的对接合作至关重要，将推动在欧亚地区形成创新合作模式和普惠包容的发展格局。

游旭群指出，欧亚经济论坛16年来已成为欧亚各国增进相互了解，扩大互惠合作的重要平台，为致力于共同解决全球和区域政治经济发展所面临的现实问题发挥了重要作用。本次智库分会以“互通互融，共享共赢”为主题，旨在更好推动欧亚地区经济、文化、教育各领域的全方位交流与合作。陕西师范大学作为中国西部地区唯一一所教育部直属的师范类高校，将秉承西部红烛精神，积极拓展对外交流合作，为国家经济社会发展，特别是西部教育事业的发展做出贡献。

谢尔盖·齐日克指出，我们正在见证欧亚地区工业、物流能力和对外贸易的快速增长，这些都是欧亚各国以及地区组织之间有效互动产生的积极结果。白俄罗斯非常重视与中国的合作，中国具有巨大的科学和经济发展潜力。白中不仅在国家层面，还在地方层面都有紧密的战略合作。

中国社科院俄罗斯东欧中亚研究所所长孙壮志指出，上海合作组织是冷战后诞生的新型区域组织，目前已成为欧亚大陆上幅员最广、人口最多、潜力最大的组织。上合组织在完善地区治理体系方面秉持新理念，形成新的合作方式和行为规范，开创了地区内国家开展文明对话、共享发展成果的新模式。上合组织在推动区域安全和务实合作领域取得很大成就，也被寄予更大期望。

哈萨克斯坦经济研究所所长鲁斯兰·苏尔坦诺夫、乌兹别克斯坦战略发展中心主任埃尔多尔·图利亚科夫、俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所副所长亚历山大·罗曼诺夫、吉尔吉斯斯坦社会与政治研究中心“外交学人”主任杰尼斯·别尔达科夫、塔吉克斯坦战略研究所副所长帕尔维茨·穆哈玛德佐达、格鲁吉亚国际问题与战略研究基金会副会长弗拉基米尔·帕帕瓦，中国现代国际关系研究院副院长胡继平、陕西师范大学副校长任晓伟、中国商务部国际贸易经济合作研究院欧亚研究所所长刘华芹等20余位中外专家学者作会议发言。与会专家学者围绕“推动欧亚区域合作：助力世界经济复苏”、“地区治理：上合组织作为“一带一路”建设的重要平台”、“新时代新机遇：互学互鉴，创新发展”等议题展开深入研讨，交流思想，会议取得圆满成功。

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